Gia đình Nghệ An có 3 chị em gái vừa xinh vừa giỏi, chị là Tiến sĩ Giáo dục, em là MC VTV, 25 tuổi tự tậu nhà, mua đất, xe hơi

Với khán giả truyền hình, Khánh Vy không còn là cái tên xa lạ. Từ clip nói bảy thứ tiếng từ khi còn học THPT, hot girl quê Nghệ An được nhiều người biết đến và hiện là một trong những MC GenZ nổi bật nhất nhì VTV.

Khánh Vy

Cô cũng là một trong những nữ sinh có thành tích học tập xuất sắc tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Khánh Vy tiếp tục phát huy năng lực của mình khi tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Ngay từ những năm đầu đại học, hot girl Nghệ An đã nhận được nhiều lời mời tham gia dẫn chương trình, đặc biệt là các chương trình tiếng Anh trên kênh VTV7 như IELTS On The Go, Follow Us, Crack'em Up, English in a Minute, và 8 IELTS…

Bên cạnh đó, cô nàng sinh năm 1999 gây ấn tượng bởi nụ cười tươi, ánh mắt biết cười cùng sự tự tin trong các chương trình như Có hẹn cùng thanh xuân, Đường lên đỉnh Olympia, Sinh viên thế hệ mới... Cô cũng từng được đề cử Nhân vật của năm, Biên tập viên – Dẫn chương trình Ấn tượng tại giải Ấn tượng VTV.

Bên cạnh công việc MC, Khánh Vy còn nổi bật là một nhà sáng tạo nội dung Gen Z có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cô sở hữu kênh YouTube cá nhân có gần 2,2 triệu lượt theo dõi. Ở tuổi 25, cô không chỉ có sự nghiệp vững chắc mà còn sở hữu một khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Gia đình Khánh Vy

Tháng 10/2023, sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, Khánh Vy đã tự thưởng cho mình một chiếc xe Mercedes trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Trước đó, trong video tổng kết 50 điều đã làm được trong 10 năm, cô cũng chia sẻ về chiếc ô tô đầu tiên được mua khi 19 tuổi. Dù chỉ là chiếc xe cũ, phải trả góp, nhưng nỗ lực và sự kiên trì của Khánh Vy vẫn khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ.

Không những mua xe, Khánh Vy còn tậu nhà ở cả Hà Nội và TP.HCM. Cô tiết lộ đã mua mảnh đất đầu tiên tặng cha mẹ khi mới 20 tuổi. Năm 2022, cô sở hữu căn nhà rộng 100m2 tại Hà Nội và đón cha mẹ đến sống cùng.

Đầu năm 2023, Khánh Vy tiếp tục mua thêm một căn nhà tại TP.HCM. Cô kể rằng lần đầu tiên đến TP.HCM là khi còn học cấp hai cùng với bố mẹ. Tuy nhiên, gia đình cô lúc đó chưa thực sự ấn tượng với thành phố này. Đến năm 2022, cả gia đình quay lại TP.HCM trong một chuyến du lịch và điều bất ngờ là họ đã cảm thấy rất yêu thích khí hậu và thời tiết nơi đây.

Hơn nữa, đặc thù công việc phải di chuyển nhiều giữa Hà Nội và TP.HCM, Khánh Vy đã quyết định mua một căn nhà để không còn phải đau đầu về chỗ ở khi đi công tác.

Khánh Vy bên mẹ và 2 chị gái

Đáng nói, gia đình Khánh Vy có 3 chị em và ai cũng giỏi giang, thành đạt. Trong nhiều video, MC quê Nghệ An chia sẻ về cuộc sống đời thường bên cạnh bố mẹ. Đặc biệt, 2 chị gái của Khánh Vy cũng thường xuyên xuất hiện.

Khánh Vy từng hãnh diện khoe trên mạng xã hội rằng: "Tớ có 2 chị gái siêu đỉnh". Chị cả tên là Cẩm Tú, sinh năm 1985, có học vị Tiến sĩ Khoa học Giáo dục. Hiện tại, chị gái của Khánh Vy là giảng viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, chị còn giảng dạy môn Giáo dục học và các môn liên quan tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

3 chị em Cẩm Tú - Hà Phương - Khánh Vy

Trong video chia sẻ về một ngày làm giảng viên của chị gái, Khánh Vy giới thiệu: "Chị mình từng bảo vệ cả 3 bậc Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Điều này truyền cảm hứng đến mình rất nhiều vì chị đều đạt thủ khoa 3 lần bảo vệ luận án hết.

Ngoài ra, có một điều đặc biệt trong lúc đi dạy, chị mình rất hay hỏi mình rằng: 'Không biết các bạn sinh viên hay thích cái gì nhỉ?'. Bởi vì chị mình rất hay tặng quà cho sinh viên để lấy đó làm sự khích lệ, động viên các bạn học hành chăm chỉ hơn. Nên đó là một điều mình rất thích ở chị mình", Khánh Vy chia sẻ.

Khánh Vy cũng chia sẻ rằng chính chị Cẩm Tú là người đã giới thiệu cho cô thuật ngữ "Học tập suốt đời" và luôn nhắc nhở cô phải duy trì niềm đam mê trong công việc, bởi chỉ có như vậy mọi thứ mới có thể thành công. Khánh Vy nhớ lại những lần chứng kiến chị gái làm việc thâu đêm suốt sáng, đôi khi là nhiều tháng liền: "Chị mình làm luận án Tiến sĩ khi đang mang bầu, rất vất vả. Nếu không có niềm đam mê trong công việc thì rất khó để hoàn thành công việc một cách suôn sẻ và thành công như vậy".

Trong một video, chị Cẩm Tú cũng chia sẻ ba yếu tố quan trọng trong việc định hướng nghề nghiệp (Career Orientation) cho các bạn trẻ hiện nay, đó là những nguyên tắc giúp mỗi người có thể tìm ra con đường và đam mê của chính mình. Cụ thể, ba yếu tố này là: Hiểu mình; Hiểu nghề; Biết cách thức và con đường mà bản thân muốn đi đến ngành nghề mình lựa chọn.

3 chị em đều xinh đẹp, giỏi giang khiến nhiều người ngưỡng mộ

Chị cũng có tư duy rất sắc bén và hiện đại, luôn biết cách thấu hiểu và động viên người khác. Chính những đặc điểm tốt này đã trở thành nguồn cảm hứng lớn lao cho Khánh Vy, giúp cô cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp và cuộc sống. Khánh Vy luôn tự hào về chị gái của mình và xem chị là một tấm gương để noi theo, giúp cô hoàn thiện bản thân và đạt được những thành tựu trong công việc.

Ngoài cô chị cả Cẩm Tú, Khánh Vy và chị gái nữa tên là Hà Phương, cô sinh năm 1987, là người rất kín tiếng. Dẫu vậy trong một số khoảnh khắc ngắn ngủi xuất hiện trên Vlog của Khánh Vy, chị thể hiện kiến thức sâu rộng cùng khả năng tiếng Trung ấn tượng của mình. Chị giành học bổng du học Trung Quốc khi Khánh Vy mới 6 tuổi.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn