Gia đình cô dâu, chú rể lao vào ẩu đả dữ dội trong đám cưới

Your browser does not support the video tag.

Thức ăn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng mỗi người Ấn Độ, đặc biệt là trong các đám cưới. Tuy nhiên, một đám cưới gần đây ở Bareilly, bang Uttar Pradesh, đã xảy ra một trận ẩu đả vì thiếu miếng chân gà trong món biryani.

Sự hỗn loạn bắt đầu khi các vị khách bên phía chú rể nhận thấy món gà biryani phục vụ trong đám cưới thiếu những phần chân quý giá. Ban đầu họ phàn nàn nhưng sự việc nhanh chóng leo thang và trở thành một cuộc ẩu đả.

Đoạn phim lan truyền cho thấy các vị khách đá, đấm và ném ghế vào nhau. Ngay cả chú rể cũng tham gia vào sự hỗn loạn.

Hiện trường trở nên hỗn loạn tột độ, hai gia đình xung đột dữ dội. Một người nào đó có mặt tại đám cưới đã quay lại cảnh tượng và đăng đoạn clip lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút được sự chú ý rộng rãi.

Được biết, không có khiếu nại chính thức nào được gửi tới cảnh sát. Chính quyền địa phương cho biết họ đã biết về vụ việc và sẽ có hành động thích hợp nếu có khiếu nại chính thức.

Tác giả: Hải Vân (Theo India Today)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn