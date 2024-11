Gia đình ba người t.ử n.ạ.n dưới mương nước

Khoảng 20h30 ngày 24/11, người dân phát hiện bốn người cùng xe máy nằm dưới mương tưới tiêu gần Trường Tiểu học Đồng Lạc, xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ.

Hiện trường vụ tai nạn tại huyện Chương Mỹ. Video: Phong Vân

Các nạn nhân là người trong gia đình ở xã Tiền Phong, cách hiện trường khoảng 2 km. Ba người chết tại chỗ gồm người mẹ trên 40 tuổi, con trai trên 20 tuổi và cháu nhỏ khoảng một tuổi. Một cháu khoảng 9 tuổi được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, xe máy nằm dưới mương nước rộng 4 m, sâu 3 m, nước ngập xe máy hơn một mét. Đoạn đường liên xã qua mương rộng khoảng 6 m, không có đèn chiếu sáng, vắng xe cộ qua lại.

Xe máy nằm sát bờ mương nước. Ảnh: Phong Vân

Công an huyện Chương Mỹ đang phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

