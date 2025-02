Gia cảnh khó khăn của người phụ nữ góa bụa nhặt tài sản 400 triệu đồng, trả lại người đánh mất

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, tối 2-2, Công an xã Phước Hậu tiếp nhận tin báo của chị Trần Đặng Hoài Nhiên (31 tuổi, ở thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu) về việc bị mất tài sản là một chiếc ví màu đen, bên trong có tiền mặt và vàng tổng giá trị hơn 400 triệu đồng. Thông qua hệ thống thông tin của công an, bà Võ Thị Ngọc Mãi (49 tuổi, ngụ cùng thôn Trường Thọ) đã liên hệ công an xã để bàn giao tài sản nhặt được và trao trả cho chủ nhân bị mất ngay trong đêm.