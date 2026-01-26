Bắt cụ ông 70 tuổi sát hại hai mẹ con 'vợ hờ' vì ghen tuông

Công an xã Phước Long phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ ông C.M.H. tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Hôm 24-1, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau điều tra vụ án giết người xảy ra tại ấp Mỹ Tân, xã Phước Long.

Khoảng 8h cùng ngày, Công an xã Phước Long tiếp nhận tin báo về vụ giết người trên địa bàn. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà bà H.T.L. (64 tuổi, ngụ ấp Mỹ Tân) có hai thi thể là bà L. và con gái ruột N.T.L. (46 tuổi).

Được biết bà N.T.L. sinh sống ở nơi khác, mới về nhà mẹ ruột khoảng 15 ngày. Bà H.T.L. còn hai người con là ông N.V.P. (44 tuổi) và bà N.T.Đ. (39 tuổi), đều đi làm ăn xa. Khi hay tin mẹ và chị mất, cả hai đã trở về địa phương lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 6-2025, bà H.T.L. quen biết và chung sống như vợ chồng với ông C.M.H. (70 tuổi, ngụ xã Lâm Tân, TP Cần Thơ). Trong quá trình chung sống, giữa hai người thường xuyên xảy ra cự cãi, mâu thuẫn do ghen tuông.

Khoảng 8h sáng 24-1, ông H. gọi điện cho ông P. (44 tuổi, con trai bà L., ngụ TP.HCM) thông báo đã giết mẹ ông và đề nghị ông về lo hậu sự. Sau cuộc gọi này, ông P. đã trình báo Công an xã Phước Long.

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ