Ghen tuông, chém vợ cũ và mẹ vợ trọng thương vào ngày mùng 1 Tết

Ngày 22-2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Hiếu (SN 1996, trú xã Thanh Ba) để điều tra về hành vi Giết người xảy ra trên địa bàn xã Yên Kỳ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 17-2 (mùng 1 Tết), chị H.P.Q. (SN 2002, trú xã Yên Kỳ) bị Hiếu, là chồng cũ, dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và cơ thể.

Nạn nhân bị thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, TP Hà Nội. Trước đó, Hiếu cũng dùng dao chém bà N.T.K.O. (SN 1978) là mẹ chị Q., khiến nạn nhân phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Sau khi gây án, Hiếu cầm dao bỏ chạy ra khu vực ao gần đó và tự gây thương tích vào cổ, cổ tay. Lực lượng công an phối hợp với người dân nhanh chóng khống chế, thu giữ hung khí và đưa đối tượng đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba. Khi sức khỏe ổn định, Hiếu được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai dù đã ly hôn từ tháng 9-2025 nhưng do ghen tuông khi biết vợ cũ có quan hệ tình cảm mới nên nảy sinh ý định tấn công.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

