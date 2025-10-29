Thủ tướng Israel ra lệnh tấn công Gaza ngay lập tức

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: REUTERS

Đài Al Jazeera ngày 28-10 cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội tiến hành "các cuộc tấn công mạnh mẽ ngay lập tức" vào Dải Gaza, sau khi cáo buộc lực lượng Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Quyết định được đưa ra sau khi lãnh đạo Israel tổ chức cuộc họp khẩn với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trong bối cảnh căng thẳng leo thang quanh việc trao trả thi thể các con tin.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chiều 28-10 đã tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào các cơ sở hạ tầng mà Hamas sử dụng ở phía Nam Dải Gaza, sau khi các tay súng của nhóm này nổ súng vào binh sĩ Israel.

Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra tuyên bố cho biết các tay súng Hamas đã bắn một tên lửa chống tăng và nhiều loạt đạn vào lực lượng IDF tại Rafah, đánh dấu vi phạm mới đối với lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực giữa hai bên.

Trước đó, Israel còn cáo buộc Hamas "dàn dựng" việc khai quật và bàn giao thi thể con tin, thậm chí "chôn lại" một số phần thi thể để tạo hiện trường giả cho các quan sát viên quốc tế.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết thi thể được Hamas bàn giao trong đêm ngày 27-10 thuộc về một con tin mà quân đội Israel đã tìm thấy từ hơn một năm trước.

Israel xem đây là "hành động vi phạm thỏa thuận hòa bình", đồng thời công bố đoạn video dài 15 phút được cho là bằng chứng về việc Hamas dàn dựng hiện trường.

Trong đoạn video, một nhóm người ném túi đựng thi thể xuống một hố, phủ lên bằng đống đổ nát, đưa xe ủi đất tới hiện trường, rồi sau đó quay lại cùng các quan sát viên của Hội Chữ thập đỏ - dường như để tạo hiện trường giả rằng một thi thể vừa được "khai quật".

Theo trang tin Axios, Israel đã gửi đoạn video này cho Nhà Trắng và CIA, cho rằng đó là "hành vi vi phạm thỏa thuận nghiêm trọng".

Tuy nhiên, giới chức Mỹ được cho là không xem đây là "vi phạm trọng yếu", đồng thời kêu gọi Israel tránh các biện pháp có thể đẩy thỏa thuận ngừng bắn tới bờ vực sụp đổ.

Bất chấp lời kêu gọi kiềm chế, Thủ tướng Netanyahu vẫn triệu tập cuộc họp khẩn với quân đội và sau đó tuyên bố triển khai tấn công.

"Sau khi tham vấn an ninh, Thủ tướng Netanyahu đã chỉ đạo quân đội tiến hành ngay lập tức các cuộc không kích mạnh mẽ ở Dải Gaza", tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng nêu rõ.

Một quan chức Israel cho biết mức độ đáp trả lần này của Israel đối với những vi phạm hiện tại của Hamas sẽ mạnh mẽ hơn đáng kể so với lần trước. Một nguồn tin quân sự cho biết, IDF đang đáp trả bằng hỏa lực để ngăn Hamas tiếp tục gây nguy hiểm cho binh sĩ Israel ở phía bên trong “Đường Vàng” - ranh giới phân tách vị trí của hai bên theo thỏa thuận ngừng bắn.

Chỉ vài phút sau khi ông Netanyahu công bố lệnh tấn công, cánh vũ trang Ezzedine Al-Qassam của Hamas tuyên bố hoãn việc bàn giao thi thể một con tin khác, dự kiến diễn ra vào tối cùng ngày, với lý do Israel "vi phạm lệnh ngừng bắn".

"Chúng tôi sẽ hoãn việc bàn giao do những vi phạm của lực lượng chiếm đóng. Bất kỳ hành động leo thang nào của Israel sẽ cản trở quá trình tìm kiếm và thu hồi thi thể", tuyên bố của Hamas nêu rõ.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ