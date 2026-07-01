Gần 900 con rắn sổng chuồng vì mưa lũ tại Trung Quốc

Theo Global Times, sự việc xảy ra hôm 6/7 tại một trang trại nuôi rắn ở làng Đặng Vu, thị trấn Vân Biểu, thành phố Hoành Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Trang trại bị nước lũ phá hỏng trong đợt mưa lớn nghiêm trọng những ngày qua.

Thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương cho thấy khoảng 800-900 con rắn đã thoát ra ngoài và phân tán theo dòng nước. Số rắn sổng chuồng gồm rắn hổ mang, rắn ráo trâu, rắn nước không độc.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy rắn sổng chuồng, bơi trong nước lũ tại Quảng Tây.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy rắn xuất hiện trong dòng nước lũ, trên các vật thể trôi nổi và gần khu dân cư. Một số người dân tìm cách bắt rắn bằng lưới và các dụng cụ khác.

Ít nhất một người dân được cho là đã bị rắn cắn và phải đưa đi điều trị. Chính quyền thành phố Hoành Châu đã điều động lực lượng cứu hộ tới hiện trường để xử lý tình hình, đồng thời cảnh báo những người không có kinh nghiệm không tự ý bắt rắn.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh Quảng Tây đang hứng chịu đợt mưa lũ nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão Maysak. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều sông vượt mức cảnh báo, hồ chứa gặp sự cố và nhiều khu dân cư bị ngập.

Theo ABC News, các đợt bão, lốc xoáy và lở đất tại nhiều khu vực của Trung Quốc đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hàng chục nghìn người phải sơ tán. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu huy động toàn lực cho công tác tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Tại Quảng Tây, mưa lớn được dự báo còn tiếp diễn, trong khi giới chức đang đồng thời ứng phó với ngập lụt, nguy cơ sạt lở và các sự cố phát sinh từ thiên tai.

Tác giả: Kim Khánh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân