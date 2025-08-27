Gần 4.700 nhà dân hư hỏng, thiệt hại 1.400 tỷ sau bão số 5

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An chiều 27/8 thông tin bước đầu con số thiệt hại địa phương phải gánh chịu sau khi cơn bão số 5 quét qua mảnh đất miền Trung.

"Báo cáo sơ bộ từ các địa phương hiện tại là gần 1.400 tỷ đồng. Thống kê từ cơ sở vẫn đang tiếp tục gửi về. Con số nói lên mức độ tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 5" - nguồn tin nói.

Bão số 5 quét qua để lại cho Nghệ An cảnh đổ nát, tan hoang

Chính quyền địa phương cho hay bão số 5 quét qua Nghệ An khiến 2 người bị thương, gần 4.700 nhà dân hư hỏng; 776 nhà bị ngập nước, di dời khẩn cấp gần 1.600 nhà; 4.848 nhà tốc mái, hư hại; 83 điểm trường và 9 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng; gần 1.700 cột điện gãy đổ, nhiều tuyến giao thông hư hỏng; 28.024ha lúa ngập, thiệt hại; cùng hàng nghìn ha hoa màu, cây ăn quả, cây lâu năm, gia súc, gia cầm của người dân bị thiệt hại...

Cơ sở vật chất thiệt hại nặng nề

Bão, hoàn lưu bão, mưa lũ và dông lốc đã khiến 13.623 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 40.424 cây xanh các loại bị gãy đổ, 9.953 ha rừng bị gãy đổ...

Nghệ An thiệt hại gần 1.400 tỷ đồng theo báo cáo ban đầu từ các địa phương



Gió mạnh, sóng lớn kèm dông lốc đã làm 27 tàu bị chìm, va đập, hư hỏng, 3.330m kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi, 82 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông.

Nhiều cơ sở giáo dục tan hoang sau bão

Báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp đánh giá công tác ứng phó với bão, thiệt hại sau bão và triển khai các giải pháp khắc phục, ứng phó với hoàn lưu bão diễn ra tại Nghệ An sáng 26/8, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết trước mắt địa phương tập trung chỉ đạo cơ sở chủ động theo phương châm "4 tại chỗ" để khắc phục hậu quả ban đầu.

Nghệ An đang chỉ đạo cơ sở chủ động theo phương châm "4 tại chỗ" để khắc phục hậu quả ban đầu

"Tỉnh tập trung khắc phục các hạ tầng kết nối, nhất là hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, năng lượng để đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành. Sau đó khắc phục hậu quả về thiệt hại tài sản" - ông Nguyễn Đức Trung nói.

Ngổn ngang sau thiên tai

UBND tỉnh Nghệ An đã đề nghị Trung ương hỗ trợ đợt 1 số tiền 250 tỷ đồng để khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân,phục hồi sản xuất.

Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn