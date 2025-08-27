70% khách hàng đã có điện trở lại sau ảnh hưởng bão số 5

Công nhân ngành Điện khắc phục sự cố bão số 5. (Ảnh: EVN)

Với sự khẩn trương và nỗ lực cao, hơn 500 công nhân, kỹ sư cùng phương tiện, vật tư thiết bị đã được huy động từ các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền bắc cùng lực lượng chi viện từ Tổng công ty Điện lực miền trung để tập trung khắc phục hậu quả do bão và khôi phục cung cấp điện nhanh nhất có thể đối với các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bão.

Đến hết ngày 26/8, tức là trong vòng 1 ngày sau bão, các đơn vị điện lực đã khôi phục cung cấp điện được 1,6 triệu khách hàng trên tổng số 2,3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bão (tỷ lệ khoảng 70%). Các đơn vị cũng đã đặt ra mục tiêu khôi phục cung cấp điện cho toàn bộ các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bão trước dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ngay trong đêm 25/8, cán bộ Công ty Điện lực Thái Nguyên đã lên đường vào các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để hỗ trợ khắc phục lưới điện. (`Ảnh: EVN)





Ngoài ra, tính đến 8 giờ sáng 27/8, cơn bão số 5 (KAJIKI) tình hình vận hành và cung cấp điện như sau:

Đối với các hồ thủy điện: Các nhà máy thủy điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (trong đó bao gồm các Tổng Công ty Phát điện) ở khu vực bị ảnh hưởng bão số 5 vẫn duy trì bảo đảm an toàn công trình. Tại thời điểm 7 giờ ngày 27/8, có 14 hồ thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện xả điều tiết theo quy trình vận hành hồ chứa: Bản Chát, Huội Quảng, Lai Châu, Trung Sơn, Bản Vẽ, Quảng Trị, Sông Bung 2, Sông Ba Hạ, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Ialy, Buôn Kuốp.

Với hệ thống lưới điện cao áp: Do ảnh hưởng bão đã khiến 3 sự cố trên đường dây truyền tải điện 500kV và 4 sự cố trên đường dây 220kV thuộc khu vực các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngoài ra, còn có 14 sự cố trên đường dây 110kV tại các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão. Đến chiều tối 26/8 đã cơ bản khắc phục xong tất cả các sự cố trên các đường dây 500 kV, 220kV, 110 kV và khôi phục vận hành trở lại.

Tác giả: Lê Chi

Nguồn tin: nhandan.vn