Gần 23.000 thí sinh dự kỳ thi riêng đầu tiên của Bộ Quốc phòng

Thí sinh Trần Thị Diệu Linh (bên phải) tự tin bước vào kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Năm 2026, 23 trường quân đội được giao tuyển hơn 5.400 chỉ tiêu, trong khi đó riêng phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức đã có gần 23.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Mơ khoác màu áo lính

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ 5h30 sáng, hàng trăm học sinh cùng phụ huynh đã có mặt tại điểm thi Học viện Kỹ thuật quân sự để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực lấy kết quả xét tuyển vào 23 trường quân đội.

Trong đó, thí sinh Trần Thị Diệu Linh (quê Bắc Ninh) cho biết năm nay là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi riêng nên bạn khá hồi hộp. Linh dự kiến xét tuyển vào ngành ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học quân sự. Năm ngoái ngành này lấy điểm chuẩn hơn 28 điểm.

Từng tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Linh cho biết đã rút được nhiều kinh nghiệm ở những phần thi chưa tốt, có thể khắc phục trong bài thi đánh giá năng lực QDA của Bộ Quốc phòng.

"Trong kỳ thi QDA, em đặt mục tiêu đạt 100+. Em chọn thi vào quân đội vì cảm thấy môi trường mình có thể phát triển bản thân tốt nhất. Em rất yêu nước, muốn được mang trên mình quân phục, cùng đồng đội phát triển đất nước", Linh nói.

Còn thí sinh Lưu Anh Tú cho biết đã cùng bố đi lúc 1h sáng từ Bắc Ninh lên thẳng Hà Nội để kịp tham dự kỳ thi. Tú đăng ký thi vào Trường Sĩ quan chính trị, tổ hợp C01 toán, văn, lý.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Tú chỉ ôn tập trên lớp kết hợp giải các dạng đề trên mạng. Vì kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT chưa như ý, Tú đặt mục tiêu đạt 100+/150 điểm cho kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng.

Các thí sinh tập trung trước khi vào phòng thi - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Thí sinh Nguyễn Phan Bảo Lam, quê Nghệ An, chia sẻ do nhà xa nên được anh trai đưa lên Hà Nội trước một ngày. Đam mê môi trường quân đội từ cấp 2, ngay sau khi biết Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển đại học, cao đẳng, Lam đã tập trung ôn tập và mua thêm khóa ôn thi online.

"Em đã đặt nguyện vọng xét tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự để hiện thực hóa ước mơ này. Trước khi bước vào phòng thi em cảm thấy khá tự tin", Lam nói.

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực QDA của Bộ Quốc phòng gồm 3 phần: toán học và xử lý số liệu/tư duy định lượng; văn học - ngôn ngữ/tư duy định tính; khoa học hoặc tiếng Anh.

Thí sinh làm bài thi trực tiếp trên máy tính trong 195 phút, tổng điểm 150.

Trong phần thi khoa học, thí sinh cũng có thể lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp gồm: vật lý và hóa học, hóa học và sinh học, vật lý và sinh học, lịch sử và địa lý.

Kỳ thi diễn ra đồng thời ở ba miền Bắc - Trung - Nam

Năm nay là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi riêng lấy kết quả xét tuyển. Kỳ thi gồm 6 ca thi, tổ chức trong 3 ngày từ 19 đến 21-6.

Kỳ thi được tổ chức đồng thời tại 3 khu vực, trong đó khu vực miền Bắc do Học viện Kỹ thuật quân sự (phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội) là đơn vị chủ trì, tổ chức 5 điểm thi tại: Học viện Kỹ thuật quân sự, Viện Đào tạo số & Khảo thí/Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Trường đại học Giao thông vận tải, Trường đại học Đại Nam.

Khu vực miền Trung tổ chức thi tại Trường Sĩ quan Thông tin (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Khu vực miền Nam tổ chức thi tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (phường Tam Phước, TP Đồng Nai).

Năm nay, 23 trường quân đội tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng. Tổng chỉ tiêu 5.420 học viên đại học, tăng hơn 1.000 so với năm ngoái.

Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng lưu ý kỳ thi DQA không phải là kỳ thi bắt buộc. Thí sinh có thể lựa chọn thêm các phương thức tuyển sinh khác nếu không tham dự kỳ thi như: xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh được hỗ trợ gửi đồ trước khi vào phòng thi - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Thí sinh không được phép thảo luận, tiết lộ đề thi Theo Ban tuyển sinh quân sự, các câu hỏi thi phục vụ kỳ thi đánh giá năng lực QDA là tài sản của Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng. Thí sinh tham dự kỳ thi không được sao chép một phần hay toàn bộ câu hỏi thi (dạng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, video...), không được chuyển cho người khác dưới mọi hình thức trong quá trình làm bài thi và sau khi thi xong. Thí sinh không được phép thảo luận, tiết lộ, chia sẻ một phần hay toàn bộ dữ kiện đề thi/câu hỏi thi QDA dưới mọi hình thức với các cá nhân, tổ chức, trên các phương tiện đại chúng và mạng xã hội khi chưa có sự đồng ý của hội đồng thi. Trong trường hợp thí sinh vi phạm quy định trên sẽ bị đình chỉ và hủy đăng ký thi, hủy kết quả bài thi QDA và thông báo cho các bên liên quan về kết quả xử lý kỷ luật đối với thí sinh vi phạm.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn