Galaxy S25 Plus sẽ vắng bóng khi Samsung ra mắt dòng Galaxy S25?

Khi thời điểm Samsung chính thức ra mắt dòng Galaxy S25 đang đến gần, các số hiệu model của chúng bắt đầu xuất hiện trên các trang web đăng ký chứng nhận. Và theo ghi nhận từ Android Headlines, dòng sản phẩm này sẽ bao gồm các model SM-S931B/DS, tương ứng với model Galaxy S25 nguyên bản. Trong khi đó, SM-S938B, SM-S938U, SM-S938N và SM-S9380 đều được sử dụng cho Galaxy S25 Ultra, với B là model dành cho Toàn cầu, U dành cho Mỹ và N dành cho Hàn Quốc.

Vấn đề là chưa có số model nào liên quan đến Galaxy S25 Plus. Mặc dù có một chút tình cờ nhưng điều này ám chỉ đến việc Samsung sẽ loại bỏ đứa con ở giữa trong dòng sản phẩm của mình. Samsung đã gắn bó với cùng một dòng sản phẩm gồm ba model kể từ năm 2020 sau khi công ty này loại bỏ Galaxy S10e nhỏ gọn và giới thiệu phiên bản Ultra.

Lý do đằng sau việc Samsung từ bỏ Galaxy S25 Plus là gì? Nhiều khả năng mọi thứ bắt nguồn từ doanh số bởi báo cáo của Counterpoint trước đây cho thấy doanh số bán mẫu Galaxy S Plus đã từ 15% của dòng Galaxy S23 lên 21% của dòng Galaxy S24. Điều này ảnh hưởng đến doanh số các mẫu Galaxy S Ultra - vốn là chủ chốt của công ty.

Một lý do khác khiến mẫu Galaxy S25 Plus bị Samsung loại bỏ là vì các sản phẩm hiện tại từ các đối thủ cạnh tranh chính của công ty. Apple đã giới thiệu một thiết bị Plus để phục vụ những người đam mê màn hình lớn và Google dường như cũng đang làm như vậy với dòng Pixel 9 nhằm đa dạng hóa hơn nữa các mẫu máy của họ để trở thành 3 sản phẩm riêng biệt.

Dòng Galaxy S25 dự kiến ​​ra mắt vào đầu năm sau. Samsung có thể sẽ công bố các mẫu cao cấp mới vào tháng 1 hoặc tháng 2 với hứa hẹn mang đến các nâng cấp gồm chip Snapdragon 8 Gen 4 được tinh chỉnh cho Galaxy.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn