Gái mại dâm lừa bán 7 cô gái Việt sang Myanmar

Cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Thị Kem (áo trắng) - Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Ngày 17-1, Công an tỉnh Lai Châu cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lò Thị Kem (38 tuổi, ở xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan công an, năm 2021 Lò Thị Kem từng xuất cảnh sang Myanmar làm gái mại dâm, dưới sự kiểm soát của một ông chủ người nước ngoài.

Sau một thời gian hoạt động, ông chủ rủ Kem quay về Việt Nam dụ dỗ, lôi kéo phụ nữ, trẻ em đưa sang Myanmar làm gái bán dâm để được trả thù lao cao.

Nhận thấy cơ hội kiếm lời, Kem quay về Việt Nam, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của các cô gái tại các vùng quê nghèo để lừa gạt, dụ dỗ đưa họ sang Myanmar.

Kem hứa hẹn các nạn nhân làm công việc nhẹ nhàng trong các nhà máy đông lạnh, với mức lương cao.

Tuy nhiên khi đến nơi, các nạn nhân bị ép buộc tham gia mại dâm và bị giám sát nghiêm ngặt bởi các nhóm bảo kê.

Từ tháng 3 đến tháng 10-2023, Kem đã lôi kéo, dụ dỗ và lừa 7 cô gái Việt Nam sang Myanmar.

Tại đây, các nạn nhân bị ép buộc phục vụ 5-10 khách mỗi ngày, nhưng tiền kiếm được đều rơi vào tay của chủ chứa.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và động viên gia đình các nạn nhân tố giác, hành vi vi phạm pháp luật của Lò Thị Kem được làm sáng tỏ, các nạn nhân lần lượt được giải cứu và trao trả, đồng thời làm đơn tố giác Kem.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Kem bị cơ quan công an bắt giữ khi nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Tây Trang (tỉnh Điện Biên).

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Lò Thị Kem rất ngoan cố, quanh co chối tội, nhưng qua sự kiên trì đấu tranh, Kem đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kem khai nhận mỗi cô gái được đưa sang Myanmar, Kem nhận từ 2.000-3.000 nhân dân tệ của chủ chứa.

Công an tỉnh Lai Châu đang mở rộng điều tra để làm rõ các trường hợp liên quan trong đường dây mua bán người.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ