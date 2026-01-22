Thời gian:
Gã cha dượng đồi bại

Nhân lúc không có vợ ở nhà, khuya 18-1, Văn Minh Th. (1987, trú tại một xã miền núi TP Đà Nẵng) đã thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu M.N.T. (2010, con riêng của vợ).

Văn Minh Th. tại cơ quan Công an.

Phát hiện sự việc, bà M.T.N. (1990, mẹ nạn nhân và là vợ Th.) đã đến Công an địa phương trình báo. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã mời đối tượng Th. đến làm việc và đưa nạn nhân đi kiểm tra sức khỏe và tổn thương ban đầu phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định. Qua làm việc, Văn Minh Th. đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

