Ép taxi chở vợ dừng giữa đường, dùng gậy sắt đập xe

Trưa 25-3, Công an phường B'Lao (Lâm Đồng) đã khống chế một nam thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng, đập phá taxi trên quốc lộ 20.

Theo thông tin ban đầu, người liên quan là Lê Hoàng Thư (22 tuổi, hộ khẩu tại Cần Thơ, hiện trú tại phường B'Lao). Vụ việc xuất phát từ cãi vã giữa Thư và vợ là N.T.T.M. (18 tuổi).

Thời điểm xảy ra sự việc, chị M. gọi taxi để về nhà mẹ đẻ. Chiếc xe do anh N.T.L. (26 tuổi, ngụ Bảo Lộc) lái đến đón. Tuy nhiên thay vì để vợ rời đi, Thư lái ô tô đuổi theo taxi đang chở chị M. trên quốc lộ 20.

Khoảng 11h22, khi đến trước một căn nhà trên quốc lộ 20, đoạn qua phường B'Lao, Thư đánh lái ép sát, buộc taxi phải dừng giữa đường. Sau đó người này xuống xe, cầm gậy sắt đập liên tiếp vào xe taxi.

Theo ghi nhận ban đầu, chiếc taxi bị vỡ 5 tấm kính, gồm kính chắn gió phía trước, kính phía sau, 2 kính bên tài và 1 kính phía trước bên phụ. Vụ việc xảy ra giữa trưa, trên tuyến giao thông đông người qua lại nên đã gây hoảng sợ cho nhiều người dân xung quanh.

Công an phường B'Lao cho biết ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chỉ sau khoảng 3 phút, công an có mặt, tước gậy sắt và khống chế Thư, ngăn vụ việc tiếp tục gây nguy hiểm cho những người có mặt trên xe cũng như người đi đường.

Theo cơ quan chức năng, việc một người lái ô tô truy đuổi, ép xe rồi đập phá xe giữa quốc lộ không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công cộng.

Hiện Lê Hoàng Thư cùng tang vật đã được đưa về trụ sở công an để điều tra dấu hiệu hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Tác giả: Phạm Ngân - M.V

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ