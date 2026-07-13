Ninh Bình giao BĐS Thạch Bình - Nghệ An quy hoạch Khu đô thị Phù Vân 16.500 tỷ đồng

UBND tỉnh Ninh Bình có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Phù Vân.

Khu đô thị thuộc phường Phù Vân và phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình có vị trí phía nam đường Vành đai 5 Vùng thủ đô và phía đông đường tránh QL1A. Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch gần 280ha, trong đó diện tích quy hoạch dự án là hơn 270,32ha, được triển khai trên địa bàn phường Phù Vân và phường Kim Bảng; quy mô dân số khoảng 31.000 người.

Khu đô thị sinh thái Phù Vân được định hướng phát triển thành khu đô thị mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại, sinh thái.

Dự án gắn với mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề trồng hoa truyền thống Phù Vân, tạo nền tảng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và nâng cao chất lượng không gian sống của người dân.

Ảnh minh họa (nguồn Ninhbinh.gov.vn).

Trước đó, vào giữa tháng 11/2025, UBND tỉnh Ninh Bình đã chấp thuận cho Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bình - Nghệ An làm nhà đầu tư dự án với tổng mức đầu tư khoảng 16.500 tỷ đồng.

Về chủ đầu tư Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bình - Nghệ An, doanh nghiệp được thành lập vào ngày 22/1/2024, địa chỉ trụ sở tại phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Công ty có vốn điều lệ 600 tỷ đồng. Người được ủy quyền vốn góp là Phan Hồ Hải (thời điểm đại diện phần vốn ngày 19/1/2024). Chủ sở hữu doanh nghiệp là Công ty TNHH T&T Land Thạch Bình. Người đại diện theo pháp luật là Trần Quý Đạt, chức vụ Giám đốc.

Thời điểm tháng 3/2024, công ty nâng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 2.319,5 tỷ đồng. Ông Phan Hồ Hải là người được ủy quyền vốn góp.

Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bình - Nghệ An có vốn điều lệ 3.319,2 tỷ đồng.

Tại ngày cấp đăng ký thay đổi ngày 22/8/2025, công ty tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 3.319,2 tỷ đồng. Người được ủy quyền vốn góp lúc này là Võ Công Linh.

Người đại diện theo pháp luật của công ty cập nhật mới là Vũ Thị Nga, chức vụ Giám đốc. Tổng số lao động theo đăng ký thuế là 5 người.

Vũ Thị Nga còn là người đại diện theo pháp luật tại các doanh nghiệp: Công ty TNHH Điện lực EHD Khu vực 1, Công ty TNHH T&T Land Hưng Yên và Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Mỹ Hào.

Tác giả: Duy Quang

Nguồn tin: vietnamfinance.vn