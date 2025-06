Duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm của Người trong khuôn viên Công an tỉnh

Đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị, đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương có các đồng chí: Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Đại tá Quản Thiện Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an; Đại tá Phan Văn Bé, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Đại biểu Tỉnh ủy Nghệ An có các đồng chí: Lê Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên các ban, ngành cấp tỉnh.

Đại biểu Công an tỉnh Nghệ An có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh; Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; trưởng các đoàn thể; Thư ký các Tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh.

Đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Đề án nhân sự và công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội. Dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy Nghệ An, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trình bày Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Đề án nhân sự và công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội

Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu thuộc Đoàn công tác Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để hoàn thiện hơn vào các nội dung của văn kiện Đại hội.

Đồng chí Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương phát biểu

Đồng chí Đại tá Quản Thiện Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an phát biểu

Đồng chí Đại tá Phan Văn Bé, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An, đặc biệt là trong việc xây dựng dự thảo các văn kiện, chuẩn bị nhân sự và tổ chức theo đúng tiến độ, quy định. Đồng chí nhấn mạnh, việc chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và đúng quy trình thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và quyết tâm cao của tập thể Đảng ủy trong việc tổ chức thành công Đại hội.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục hoàn thiện văn kiện trình Đại hội, đảm bảo ngắn gọn, súc tích, đánh giá sát thực tiễn, nêu bật được các kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua và xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, công tác nhân sự cần đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, đúng quy định, đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, kế thừa và phát triển.

Đồng chí Lê Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu

Đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu

Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Nghệ An phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ Công an tỉnh đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, nghiêm túc, đúng quy định các nội dung, điều kiện và sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, đồng chí ghi nhận và biểu dương quá trình công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ Công an tỉnh trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại Hội nghị để tiếp tục hoàn thiện văn kiện, chương trình và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, đảm bảo chất lượng, đúng nguyên tắc, quy trình và tiến độ đề ra. Chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng để không khí đại hội phải thực sự dân chủ, vui tươi, có sức lan tỏa, tạo được niềm tin trong đảng viên, phải thực sự là đại hội mẫu mực để các đảng bộ học tập kinh nghiệm đúng với tinh thần của đại hội điểm. Bên cạnh đó, các đơn vị tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy thường xuyên khâu nối, phối hợp hướng dẫn Đảng bộ Công an tỉnh trong công tác chuẩn bị nhằm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XV.

Tác giả: Ngọc Anh - Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn