Lừa đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt giữ Huỳnh Văn Thương, đối tượng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) ra quyết truy nã đặc biệt từ ngày 12/1/2024, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng tháng 5/2019, Huỳnh Văn Thương tự giới thiệu có quen biết với nhiều cán bộ ngân hàng trên địa bàn, thường đứng ra “giúp” những người vay vốn ngân hàng đến kỳ hạn không đủ tiền trả để làm thủ tục tất toán khoản vay.

Đối tượng Huỳnh Văn Thương bị bắt sau nhiều tháng lẩn trốn.

Lợi dụng thủ đoạn này, Huỳnh Văn Thương đã vay tiền của nhiều người, dùng tiền của người cho vay sau trả một phần gốc và lãi cho người đã vay trước đó.

Tháng 6/2022, khi mất khả năng chi trả, Huỳnh Văn Thương bỏ trốn khỏi địa phương, chiếm đoạt tổng cộng hơn 5,4 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Trốn khỏi địa phương, Huỳnh Văn Thương di chuyển qua nhiều nơi và tới xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng, dùng tên giả là Phương để che giấu lai lịch, thuê nhà lẩn trốn.

