Dừng xe cho con đi vệ sinh, bố sốc nặng khi ô tô bị tông biến dạng

Sự việc xảy ra vào ngày 27/10, tại Tất Giới, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một tài xế ô tô đã đỗ xe trái phép ở làn khẩn cấp và bế con gái ra ngoài đi vệ sinh.

Chiếc xe ô tô bị xe tải tông trúng.

Ít phút sau, một chiếc xe tải lao tới, đâm trúng vào đuôi chiếc xe ô tô. Cú va chạm xảy ra khiến chiếc xe ô tô biến dạng, lật nghiêng trên đường. Trong khi đó, chiếc xe tải cũng lao vào vách đá rồi mới dừng lại.

Được biết, thời điểm xảy ra va chạm, tài xế xe tải ngủ gật trong cabin. Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương và phải nhập viện.

CSGT xác định, tài xế 2 phương tiện đều chịu trách nhiệm như nhau trong vụ tai nạn.

