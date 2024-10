Dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ lũ quét Làng Nủ

1,6 triệu mét khối đất đá ụp xuống Làng Nủ trong 300 giây Theo nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Châu Lân (Trường đại học Giao thông vận tải) và nhóm cộng sự cho thấy nơi phát sinh trượt lở vùi lấp thôn Làng Nủ thuộc hệ tầng núi Con Voi. Ở đó đá bị ép phiến mạnh cắm dốc 40 - 50 độ. Vùng phát sinh trượt trên đỉnh núi Con Voi có cao độ 774m, vùng ảnh hưởng dưới cùng có cao độ 160-200m. Căn cứ vào dữ liệu lượng mưa/h ngày 9-9 (57mm/h) cho thấy việc trượt lở đất đá có thể xảy ra từ ngày 9-9. Nhưng dòng chảy của nó bị co hẹp lại ở cách điểm phát sinh trượt khoảng 2km, tạo đập dâng tạm thời. Sáng sớm 10-9, lượng mưa tích lũy ở đây (vị trí đập tạm) đạt 633mm (mức rất cao, bằng 1/4 lượng mưa trung bình cả năm ở Lào Cai). Do áp lực của nước dâng lên nên đập tạm bị vỡ, lũ bùn, đá tràn ra và lan rộng xuống phía dưới do địa hình phẳng bên dưới (thôn Làng Nủ) lúc 5h sáng 10-9. Theo tính toán, đỉnh núi Con Voi có lớp vỏ phong hóa dày tới 40m, nên vụ sạt lở tạo nên một vùng trượt lở khối lượng lớn với thể tích lên đến 1,6 triệu m3. Sau thảm họa sạt lở ở thôn Làng Nủ, các nhà khoa học khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương cần chủ động rà soát các khe nứt trên sườn dốc và đoạn nghẽn dòng ở dọc các suối nhánh, dòng chảy...