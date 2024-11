Dừng ô tô ở điểm khẩn cấp cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để cả gia đình… ăn tối

Cả nhà dừng ô tô, ăn uống trên điểm dừng khẩn cấp cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh: Tổ tuần tra cảnh sát giao thông Đội 6

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an vừa lập biên bản xử lý đối với một tài xế dừng ô tô ở điểm khẩn cấp trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để cả gia đình… ăn tối.

Cả gia đình ngồi bệt ăn tối tại điểm dừng khẩn cấp trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Vụ việc xảy ra vào tối 15-11 tại Km223+980 đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, tổ tuần tra của Đội 6 phát hiện ô tô 85A-050.96 đang dừng đỗ tại điểm dừng khẩn cấp thuộc vị trí trên.

Tổ tuần tra còn phát hiện phía sau ô tô này là cả một gia đình gồm 7 người đang ngồi bệt dưới đường để ăn uống.

Qua làm việc, tài xế là ông H.T.P. (34 tuổi, ngụ huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) cho biết do đi trên cao tốc đói bụng nên dừng xe ở điểm khẩn cấp để cả nhà cùng ăn đồ mang theo.

Đội số 6 cho biết việc cả gia đình ngồi ăn uống ngay phía sau đuôi xe ô tô trên dải khẩn cấp là vô cùng nguy hiểm vì ban đêm, tầm nhìn hạn chế.

Tác giả: ĐỨC TRONG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ