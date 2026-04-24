Dùng ô tô chở rác đi đổ trộm, nam thanh niên bị phạt 1,5 triệu, buộc dọn sạch rác

Trước đó, qua hệ thống camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông điều khiển ô tô chở rác đến đổ tại đường Lê Duẩn (khu dân cư Đông Bắc), thuộc thôn Phước An 9, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Khu vực đã cắm biển cảnh báo, cấm đổ rác nhưng một số người dân, trong đó có ông C.X.C vẫn cố tình chở rác đến đổ trộm trong đêm.

Khu vực này được xác định là “điểm đen môi trường” do đó đã được cắm biển cảnh báo, tuyên truyền không vứt rác bừa bãi. Tuy nhiên, một số người dân vẫn mang rác đến đây đổ trộm, khiến tình trạng ô nhiễm môi trường tái diễn. Cơ quan chức năng phải lắp camera để theo dõi.

Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh ông C.X.C dùng xe ô tô con chở rác đi đổ trộm. (Ảnh cắt từ clip)

Qua xác minh, người vi phạm là ông C.X.C (SN 1996, đang tạm trú ở xã Krông Pắc). Làm việc với cơ quan công an, ông C.X.C cho biết, ngày 17/4, trong quá trình sửa chữa nhà, ông thu gom được 5 bao rác thải. Đến khoảng 21 giờ 20 cùng ngày, sau khi hoàn tất việc sửa chữa, ông đã dùng xe ô tô chở số rác này đến đổ trộm tại đường Lê Duẩn.

Ông C.X.C thừa nhận hành vi “vứt, thải rác trên vỉa hè, lòng đường” là vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Công an xã Krông Pắc đã ra quyết định xử phạt ông C.X.C số tiền 1,5 triệu đồng, đồng thời buộc ông này khắc phục hậu quả, thu dọn toàn bộ số rác thải.

