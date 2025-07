Dùng d.a.o đ.â.m người tình rồi t.ự t.ử vì bị cự tuyệt tình cảm

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nghi Hưng (47 tuổi, ngụ xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về tội danh "Giết người".

Hình minh hoạ

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Hưng và chị T.T.T. quen biết nhau, nảy sinh quan hệ tình cảm rồi chung sống như vợ chồng từ năm 2015.

Tuy nhiên, đến năm 2025, do mâu thuẫn trong tình cảm, chị T. cắt liên lạc, không qua lại với Hưng. Sau đó, Hưng nhiều lần đến nhà xin người tình quay lại, chung sống với nhau như trước nhưng bị chị T. cự tuyệt.

Đến ngày 9-7, Hưng tiếp tục đến gặp để mong hàn gắn chuyện tình cảm nhưng chị T. không đồng ý và điều khiển xe máy rời đi. Hưng liền lấy xe máy đuổi theo và dùng lời lẽ đe dọa chị T.

Khi cả hai đến khu vực giữa cánh đồng trên đường tỉnh 552, thuộc địa phận thôn Thọ Tường, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh, chị T. bị Hưng dùng xe ép vào bên lề đường.

Lúc này giữa Hưng và chị T. xảy ra cãi vã. Sau đó Hưng mở cốp xe máy và lấy một con dao ra đâm trúng vào phía sau vai trái và một nhát vào vùng ngực của chị T..

Gây án xong, Hưng dùng dao tự cắt vào cổ và tự đâm vào bụng mình với ý định tự tử. Tuy nhiên, lúc này, người dân đi qua đường phát hiện và đưa cả 2 đi cấp cứu.

Được biết, sau khi được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của Hưng và chị T. hiện đã ổn định.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động