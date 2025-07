Dụ thiếu nữ 15 tuổi về nhà ngủ qua đêm rồi xâm hại

Ngày 17-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1981, trú tại thôn Tân An, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Mạnh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Công an xã Hàm Yên khẩn trương xác minh tố giác của em H.T.L. (SN 2009).

Theo đó, khoảng 1 giờ sáng 14-7, khi em L. đang đón xe khách ven đường về nhà thuộc địa phận xã Hàm Yên nhưng không có phương tiện thì Nguyễn Mạnh Tuấn đến bắt chuyện, rủ về nhà Tuấn ngủ qua đêm chờ trời sáng bắt xe tiếp.

Em L. đã đồng ý và đi theo Tuấn về nhà. Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Tuấn đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với em L. tại nhà của mình. Tại thời điểm nay, em L. chưa đủ 16 tuổi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động