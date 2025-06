Bắt nghi phạm xâm hại cháu ruột dưới 16 tuổi

Ngày 24/6, Công an tỉnh Kiên Giang thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Trí (sinh năm 1994; ngụ ấp Trường Thọ 1, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) để điều tra hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước thông tin gia đình nạn nhân cung cấp, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác định vào khoảng đầu năm 2024, Nguyễn Văn Trí đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại cháu ruột của mình là Dung (tên bị hại đã được thay đổi; sinh 5/7/2008, ngụ ấp Đông Thắng, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Trí khai nhận đầu năm 2024, Trí đã thuê một căn nhà ở xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Tại đây, Trí đã nhiều lần giao cấu với cháu Dung (cháu ruột), làm Dung mang thai. Sau đó cháu Dung đã sinh bé trai tại Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng vào ngày 25/11/2024.

Kết quả giám định của ngành chức năng, bé trai do Dung sinh ra có quan hệ huyết thống cha - con với Trí. Trong quá trình điều tra vụ án, Trí đã bỏ địa phương đi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Trường Xuân, huyện Thới Lai tiến hành bắt Nguyễn Văn Trí khi đối tượng này trở về địa phương.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn