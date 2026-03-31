Dụ bạn học đầu tư rồi chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, năm 2020, Trang thành lập Cty, đăng ký kinh doanh về lĩnh vực quảng cáo, đặt trụ sở tại nhà riêng của bị cáo. Việc thành lập Cty chỉ là hình thức để bị hại tin tưởng Trang có làm ăn kinh doanh thật và dễ dàng huy động tiền của các nhà đầu tư.

Do cần tiền để sử dụng vào các mục đích cá nhân, Trang đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc công ty của Trang đang hợp tác quảng cáo cho các nhãn hàng trong lĩnh vực dược phẩm (Laminkid, Decumar), game online (như: Yêu Linh Giới, Kiếm Thế, Genshin Impact .... ), đồ điện tử gia dụng (Panasonic), bệnh viện nha khoa; rượu vang Dropia; booking Kols (quảng cáo có sự tham gia của người nổi tiếng để tăng uy tín và chất lượng sản phẩm)... Từ đó, bị cáo huy động tiền của những nhà đầu tư và hứa hẹn sẽ thanh toán lợi nhuận cao từ 3% - 15%/tháng, tùy từng loại sản phẩm và thời hạn cam kết khác nhau.

Tài liệu điều tra thể hiện, bị cáo Trang kêu gọi đồng nghiệp cũ, nhân viên, bạn bè quen biết tham gia góp vốn đầu tư. Bị cáo lấy danh nghĩa công ty để quảng cáo nhưng ký hợp đồng với nhà đầu tư đều mang danh nghĩa cá nhân; yêu cầu các nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Trang.

Do tin tưởng các thông tin mà Trang đưa ra là có thật, nhiều người đã chuyển tiền cho Trang. Sau khi nhận được tiền, Trang chỉ sử dụng một phần nhỏ cho hợp đồng quảng cáo. Số tiền còn lại, bị cáo sử dụng tiền của người sau trả lợi nhuận cho người trước, đầu tư bất động sản, sử dụng chi tiêu cá nhân...

Khi nhà đầu tư yêu cầu được rút tiền gốc và lợi nhuận, bị cáo Trang lấy nhiều lý do để trì hoãn: đối tác chưa thanh toán tiền; đưa ra các thông tin gian dối về một số dự án khác để kêu gọi các bị hại chuyển thêm tiền; cộng dồn tiền từ các dự án cũ vào dự án mới .... để tiếp tục tạo lòng tin với bị hại. Qua đó, bị cáo tiếp tục chiếm đoạt tiền của họ.

Khi không còn khả năng trả lại tiền cho các bị hại, bị cáo thay đổi số điện thoại, chuyển chỗ ở, trốn tránh.

Bằng thủ đoạn trên trong thời gian từ tháng 10/2018 đến ngày 01/01/2022, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 35 người bị hại, trong đó có chị Thân Thị Thu T (ở Bắc Ninh) – bạn học của Trang.

Theo cáo trạng, cuối năm 2020, Trang rủ chị T đầu tư vào các dự án quảng cáo rượu vang, dược, game lợi nhuận từ 9-42%. Tin tưởng, từ ngày 23/1/2021 đến ngày 26/12/2021, chị T đã chuyển cho Trang hơn 49 tỷ đồng.

Sau đó, bị cáo đã trả lại cho nạn nhân hơn 27 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định bị cáo đã chiếm đoạt số tiền hơn 151 tỷ đồng của 35 bị hại. Hiện bị cáo đã trả hơn 81 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trang tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: Hồng Mây

Nguồn tin: baophapluat.vn