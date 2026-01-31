Dự án 500 tỉ đồng thi công kéo dài, nhiều lãnh đạo bị yêu cầu kiểm điểm

Ngày 31-1, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này mới ký ban hành văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn (dự án).

Tại văn bản này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An nêu rõ tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án chưa đáp ứng thời hạn hoàn thành trước ngày 15-1-2026 theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tuyến đường thi công kéo dài khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn

Nhiều đoạn trên tuyến đường chưa giải phóng được mặt bằng

Nhiều nhà dân trong phạm vi dự án vẫn chưa di dời

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Nông thôn; Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND các xã Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An (Nghệ An) và lãnh đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao.

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong việc hoàn thành giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải, đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt tuyến giao thông trục chính về Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên.

Công trình thi công kéo dài tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Mặt đường không bằng phẳng gây khó khăn cho các phương tiện khi lưu thông

Mặt đường đầy bùn đất, bụi bẩn

Nhiều hố công trình nằm chắn giữa lòng đường

Nhiều hạng mục công trình dang dở do vướng mặt bằng

Trong đó, UBND các xã Kim liên, Đại Huệ, Vạn An phải tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để xử lý dứt điểm các tồn tại trong giải phóng mặt bằng; người đứng đầu địa phương sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm nếu không hoàn thành.

Các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương phải bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với địa phương, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; không để xảy ra tình trạng chậm trễ do chờ ý kiến, chậm hướng dẫn, chậm thẩm định.

Giám đốc các sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra ách tắc, kéo dài do nguyên nhân chủ quan của cơ quan mình.

Ban Quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng (chủ đầu tư dự án) chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị thi công ngay tại các điểm đã có mặt bằng, đảm bảo kinh phí chi trả giải phóng mặt bằng kịp thời cho người dân.

Các đơn vị hạ tầng (điện, viễn thông, cấp nước) chấm dứt tình trạng chậm trễ kéo dài trong việc di dời các công trình kỹ thuật ảnh hưởng đến dự án.

Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2022, là đường cấp III đồng bằng, gồm 4 làn xe, nền đường rộng 21,5m, chiều dài toàn tuyến gần 10,7 km, đi qua các xã Kim Liên, Đại Huệ và Vạn An hiện nay.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 166 tỉ đồng. Dự án được khởi công tháng 3-2025, mục tiêu hoàn thành cuối năm 2025. Đến nay các địa phương bàn giao mặt bằng hơn 9 km (đạt hơn 85%) cho đơn vị thi công. Việc dự án thi công kéo dài gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây ra nhiều hệ lụy đối với sự phát triển kinh tế tại địa phương.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động