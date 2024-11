ĐT Việt Nam tập buổi đầu ở Hàn Quốc, có 'nhân tố bí ẩn' giúp sức

Do nhiệt độ ngoài trời lúc chiều về tối có xu hướng giảm xuống khá nhanh, nên HLV trưởng Kim Sang Sik quyết định đẩy lịch tập của đội lên sớm hơn khoảng 45 phút so với kế hoạch ban đầu. Thực tế, thời điểm đội tuyển bắt đầu buổi tập, nhiệt độ chỉ khoảng 13-14 độ C và khá dễ chịu nhờ có thêm nắng nhẹ.

HLV thủ môn Lee Won Jae chỉ đạo các thủ thành của ĐT Việt Nam. (Ảnh: VFF).

Sân tập của đội nằm cách khách sạn 15 phút di chuyển bằng xe bus và là địa điểm quen thuộc, có nhiều kỷ niệm đối với các tuyển thủ thuộc CLB Hà Nội. Năm trước, khi tham dự Cúp C1 châu Á 2023/2024, Hà Nội FC với sự góp mặt của Tuấn Hải, Hai Long, Xuân Mạnh, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Trường đã tập luyện trên chính sân tập này để chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Pohang Steelers.

Tuy nhiên, dưới điều kiện thời tiết giá lạnh của mùa đông Hàn Quốc, mặt cỏ sân tập đã không thể giữ được màu tươi xanh như thời điểm vài tháng về trước. Mặc dù vậy, chất lượng mặt sân vẫn đảm bảo cho đội tuyển Việt Nam triển khai các bài tập về kỹ chiến thuật.

Cũng trong buổi tập chiều nay, tân HLV thủ môn của đội tuyển Việt Nam là ông Lee Won Jae đã chính thức gia nhập đội và đồng hành cùng thầy trò HLV Kim Sang Sik. Ông Lee Won Jae được biết đến là cựu danh thủ bóng đá Hàn Quốc, từng có 18 năm khoác áo đội tuyển Hàn Quốc, ra sân 132 trận đấu quốc tế, 10 lần lọt vào đội hình tiêu biểu tại K-League cùng nhiều danh hiệu cá nhân xuất sắc. Ông cũng đi vào lịch sử khi từng tham dự 4 kỳ World Cup 1994, 2002, 2006 và 2010.

Tại buổi làm việc đầu tiên với các thủ môn của đội tuyển Việt Nam, HLV Lee Won Jae đã cho thấy sự tỉ mỉ và đặt ra những yêu cầu cao trong các bài huấn luyện.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV