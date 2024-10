Đốt pháo điện trong tiệc sinh nhật khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, phản ứng "bĩnh tĩnh đến lạ" của những người tham gia gây tranh cãi

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ hỏa hoạn xảy ra trong một bữa tiệc sinh nhật khiến nhiều người xôn xao bàn tán.

Theo đó, một cô gái - nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật đang đứng trên sân khấu để bắt đầu bữa tiệc sinh nhật cùng sự tham gia của hàng chục bạn bè phía dưới. Tuy nhiên, khi nhạc vừa vang lên cùng lúc với 2 cây pháo điện được đốt sáng để chúc mừng.

Thế nhưng chỉ vài giây sau đó, tia lửa bén từ pháo điện đã bén vào la phông trần nhà cùng những phụ kiện trang trí trên sân khấu khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Dù lửa cháy lớn liên tục bén vào các đồ vật nhưng những thanh niên có mặt tại tiệc sinh nhật lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cả nhóm người chỉ đứng dậy, dạt vào một góc theo dõi đám cháy. Một số khác thì giơ điện thoại quay lại sự việc hay chỉ ngồi tại chỗ thản nhiên vỗ tay.

Mãi sau đó, một người nhanh chóng chạy tới tạt nước và dùng bình chữa cháy mini để dập tắt ngọn lửa.

Không rõ diễn biến vụ việc sau đó ra sao, bữa tiệc sinh nhật có được tiếp tục hay không nhưng chắc hẳn đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ không chỉ với chủ nhận bữa tiệc mà còn cả với những người tham gia.

Bên cạnh đó, thái độ "bình tĩnh đến lạ" của những nam thanh nữ tú khi xảy ra vụ hỏa hoạn cũng khiến nhiều người tranh cãi. Đồng thời, nhiều người cho rằng mỗi người cần tìm hiểu và nắm vững những kĩ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để không xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Thay vì ngồi vỗ tay hay đứng quay clip thì mọi người hãy cùng nhau tìm cách dập lửa hoặc sơ tán ra bên ngoài để đảm bảo an toàn tính mạng.

Theo như chia sẻ từ tài khoản TikTok L. cho biết, sự việc trên xảy ra trong tiệc sinh nhật của một bạn nữ tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

"Sinh nhật đáng nhớ quá. Mình thấy nhiều vụ việc đốt pháo điện gây cháy rồi mà các quán ăn và các bạn tổ chức sinh nhật vẫn chủ quan. Dù muốn vui vẻ và sôi động thì cũng có nhiều cách khác nhau mà, không nhất thiết phải đốt pháo điện trong quán ăn vậy đâu. Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn. Mong quán ăn sẽ rút kinh nghiệm", bạn H.T bình luận.

"Ủa sao thấy cháy sao bình thản vậy trời, không sợ luôn, ngồi khoanh tay xem như thật vậy. Cháy lớn vậy mà không có động thái dập lửa hay chạy thoát khỏi khu vực hoả hoạn để đảm bảo an toàn. May không có thiệt hại về người chứ không thật sự cạn lời", tài khoản K.S chia sẻ.

"Xem clip mà lo lắng dùm các bạn. Thấy cháy không sợ hay sao mà còn ngồi vỗ tay với quay clip vậy. Bao nhiêu vụ cháy nổ nguy hiểm, mọi người đều khuyến cáo nên tìm hiểm các kĩ năng thoát nạn khi xảy ra hoả hoạn vậy mà các bạn vẫn chủ quan. May mà cháy nhỏ không gây thiệt hại gì về người", một bạn khác bức xúc.

Trước đó, cũng đã từng xảy ra một số vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ việc sử dụng pháo điện (pháo sáng). Cụ thể, tháng 11/2020, tại quán bar X5 Club ở thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cũng đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 cô gái tử vong thương tâm. Theo thượng tá Bùi Minh Tiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc thời điểm xảy ra hỏa hoạn, quán ba X5 Club có tổ chức sinh nhật và đốt pháo điện. Tia lửa từ pháo điện đã bén vào bóng bay bơm khí hydro treo trên trần nhà dẫn đến nổ và cháy. 3 nạn nhân tử vong là 3 dancer, được quán bar mời về biểu diễn trong lễ sinh nhật.

