Đột nhập trụ sở phường phá két trộm hàng trăm triệu đồng

Theo tài liệu cơ quan Công an, năm 2020, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Hà Văn Lai không có công việc làm ổn định nên đã mò ra Hà Nội với ý định tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, do ngại khổ, lười lao động, để có tiền tiêu xài, Lai nảy sinh ý định đột nhập các vào các trụ sở UBND xã, phường để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hà Văn Lai cùng tang vật thu giữ tại cơ quan Công an.

Sau đó, Lai đã gọi điện thoại rủ một đối tượng tên Hùng, trước đây cũng là một bạn tù với Lai, cùng đi trộm cắp. Sau khi ra tù, Hùng sang Lào làm ăn. Tuy nhiên, khi thấy Lai gọi điện thoại rủ về nước kết bè trộm cắp, Hùng đã đồng ý ngay. Sau đó, Lai ở Hà Nội đi khảo sát, nắm sơ đồ đường đi, rồi gọi điện cho Hùng về Hà Nội để cùng nhau “hành động”. Sau khi bàn bạc, thống nhất, Hùng đi từ Lào về chỗ Hà Văn Lai thuê trọ tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội để cùng chở nhau đi trộm cắp.

Khoảng 21h ngày 27/2, Lai mặc áo của một hãng xe Công nghệ, mang theo mũ, găng tay, chở Hùng đi từ chỗ trọ đến khu vực đường Phạm Văn Đồng, rồi chạy xe vòng vèo qua nhiều tuyến đường để thám thính. Sau đó, bọn chúng chở nhau vào khu vực đường Phú Diễn để "tăm tia” trụ sở UBND phường Phú Diễn.

Sau đó, Hà Văn Lai điều khiển xe đi vào khu vực ga Phú Diễn để ngồi đó quan sát, đợi đến đêm vắng thì hành động. Bọn chúng ngồi đợi từ 22h ngày 27/2 đến khoảng 0h30 ngày 28/2, khi thấy đường đã khuya, vắng người qua lại, Lai và Hùng quyết định đi bộ vào vườn cây phía sau UBND phường Phú Diễn, trèo qua hàng rào đi vào cửa sau UBND phường. Bọn chúng theo cầu thang lên thẳng tầng 2 rồi Lai dùng xà cầy đã mua từ trước để cạy cửa 3 phòng làm việc nhưng không thấy có tiền. Sau đó, cả hai lại quay xuống tầng 1, cạy thêm cửa vào 3 phòng làm việc nữa, thì phát hiện có 1 phòng có két sắt. Bọn chúng liền dùng xà cầy phá két sắt, lấy toàn bộ số tiền trong két, rồi trèo ra ngoài theo lối cũ. Tại đây, Lai đếm tiền được tổng cộng 133 triệu đồng, chia cho Hùng 30 triệu đồng, sau đó chở nhau quay về phòng trọ ngủ tiếp. Đến khoảng 8h, Lai chở Hùng ra bến xe Nước Ngầm để đưa Hùng về Nghệ An. Tại bến xe, Lai cho Hùng thêm 2 triệu đồng làm lộ phí đi đường.

Đối tượng Hà Văn Lai khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan Công an.

Sau khi nhận được trình báo, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/3, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội và Công an huyện Thanh Trì đã điều tra, xác định được thủ phạm gây án và tổ chức bắt giữ đối tượng chủ mưu Hà Văn Lai ngay tại phòng trọ. Cơ quan Công an thu giữ chiếc xe máy Honda Wave là phương tiện phục vụ đối tượng đi gây án và một số tang vật liên quan, còn chiếc xà cầy được thu giữ gần hiện trường.

Đấu tranh mở rộng, đối tượng Hà Văn Lai còn khai nhận đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và một số quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội. Hiện, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy bắt đối tượng liên quan.

Tác giả: Tâm Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân