Dùng búa phá nhà dân đột nhập vét sạch tiền vàng

Chiều 2/12, chị Nguyễn Thị Thương (trú bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đi công chuyện về nhà phát hiện bị mất trộm tài sản liền trình báo cơ quan Công an.

Đối tượng Lương May Hiếu

Nhanh chóng vào cuộc điều tra, chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Kỳ Sơn đã có đủ tài liệu để xác định thủ phạm vụ trộm là Lương May Hiếu (SN 2005, trú cùng bản với chị Thương) nên ra lệnh bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận, vào sáng 2/12, đối tượng lận 1 búa đinh rồi dạo quanh nhà chị Thương (người cùng bản). Phát hiện nhà không có ai trông coi, đối tượng liền trèo tường, dùng búa đinh phá đường ống thông gió nhà vệ sinh, chui vào trong trộm 2 dây chuyền vàng, 10 chỉ vàng, 4 triệu đồng, thấy không còn gì để lấy nữa đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát.

Toàn bộ số tài sản Hiếu chia nhỏ đem đến các tiệm vàng ở thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) bán được 66 triệu đồng. Hiện Công an đang tiếp tục thu hồi số tài sản nói trên.

Ngày 23/12, Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lương May Hiếu về tội “Trộm cắp tài sản”.

