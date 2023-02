Ổ nhóm chuyên đột nhập trộm két sắt tại đền, chùa và nhà thờ

Ngày 15/2, Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa phá thành công chuyên án liên quan đến ổ nhóm chuyên đột nhập vào các di tích tâm linh như đền, chùa, nhà thờ để phá két trộm tài sản, bắt giữ 4 đối tượng gây ra hơn 10 vụ trộm két sắt tại đền, chùa, nhà thờ.

3 đối tượng và tang vật bị thu giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trong thời gian tháng 12/2022 đến đầu tháng 2/2023, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các đền, chùa, nhà thờ không có người trông coi, bảo vệ. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh phá két sắt để lấy toàn bộ số tiền bên trong.

Bằng biện pháp nghiệp vụ và các chứng cứ thu thập, ngày 14/2, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp Công an các xã, thị trấn đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng cùng trú tại huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản gồm: Đặng Hữu An (SN 2002) trú xã Nghi Trung; Nguyễn Xuân Nghĩa (SN 2004); Đặng Hồng Ân (SN 2008); Đậu Đức Huỳnh (SN 2001), cùng trú Thị trấn Quán Hành.

Tang vật thu giữ hơn 20 triệu đồng tiền mặt, 8 két sắt bị cạy phá, 4 ĐTDĐ, 2 xe mô tô, 2 kìm cắt sắt, 2 xà bay và các vật chứng tài liệu khác liên quan đến các vụ án. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 12/2022 đến trước thời điểm bị bắt, đã đột nhập vào các di tích tâm linh như đền, chùa, nhà thờ trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các vùng phụ cận gây ra trên 10 vụ trộm két sắt, tổng thiệt hại trên 200 triệu đồng.

Quá trình phạm tội, các đối tượng che kín mặt, phân công người cảnh giới và người trực tiếp phá két sắt để lấy trộm tiền.

Hiện tại, Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, còn 1 đối tượng đang tuổi vị thành niên nên không tạm giữ hình sự.

Tác giả: Đức Vũ – Minh Khôi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân