Đột kích sới bạc giữa cánh đồng, các đối tượng chạy tán loạn

Tin từ Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết trên Dân Việt, sau thời gian theo dõi, khoảng 11h30 cùng ngày, lực lượng Công an thành phố đã triệt phá thành công sới bạc, bắt giữ 22 đối tượng liên quan.

Theo thông tin từ Công an TP.Long Xuyên, sới bạc này tuy mới hình thành nhưng đã thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia, làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân.

Các đối tượng liên quan cùng tang vật tại hiện trường. (Ảnh: Dân Việt)

Thời điểm trên, khi các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, tại một bãi đất trống dọc bờ kênh Mương Hội (thuộc tổ 4, khóm Tây Khánh 6) phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Long Xuyên phối hợp cùng các đội nghiệp vụ và Công an phường Mỹ Hòa bất ngờ ập vào, các đối tượng bỏ chạy ra nhiều hướng.

Tổ công tác đã kịp thời bắt giữ toàn bộ 22 đối tượng, tang vật thu giữ gồm: 5 con gà trống, 10 bộ cựa sắt, 15 điện thoại di động, 30 xe mô tô và trên 25 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác, theo TTXVN.

Theo Công an thành phố Long Xuyên, sới bạc này tuy mới hình thành nhưng đã thu hút nhiều đối tượng trong và ngoài địa phương đến tham gia, làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân. Để tránh bị phát hiện, triệt phá, các đối tượng chọn địa điểm tổ chức sới bạc nằm sâu trong cánh đồng, cách xa khu dân cư và sử dụng nhiều đối tượng canh đường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.