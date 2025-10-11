Động đất ở Philippines: 2 người chết, 179 dư chấn, ghi nhận sự cố tràn hóa chất

Lực lượng cứu hộ đặc biệt của Cục Phòng cháy chữa cháy đã triển khai nhân sự để ngăn chặn sự cố tràn hóa chất tại Trường cao đẳng San Pedro ở thành phố Davao, đảm bảo an toàn cho cộng đồng - Ảnh: RAPPLER

179 dư chấn

Lúc 9h43 sáng 10-10, một trận động đất mạnh 7,4 độ đã xảy ra ngoài khơi miền nam Philippines, kích hoạt cảnh báo sóng thần.

Đến 13h cùng ngày, Viện Núi lửa và địa chấn Philippines (Phivolcs) đã ghi nhận tổng cộng 179 dư chấn. Trong số này, 10 dư chấn đủ mạnh để người dân cảm nhận được, với độ lớn dao động từ 1,3 - 5,8 độ.

Phivolcs ước tính dư chấn mạnh nhất có thể đạt tới 6,4 độ. Mặc dù hoạt động địa chấn dự kiến sẽ giảm dần về cường độ và tần suất trong vài tuần hoặc vài tháng tới, các dư chấn mạnh vẫn có thể tiếp tục xảy ra quanh khu vực tâm chấn.

Philvolcs đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần vào lúc 13h43, sau khi ghi nhận một đợt sóng cao khoảng 30cm vào lúc 10h20.

Tại họp báo vào cùng ngày, Philvolcs cho biết rãnh Philippines chính là nguyên nhân gây ra trận động đất sáng nay. Đây là một trong sáu rãnh của quốc gia này và có tổng cộng 6 đoạn, nhiều nhất so với các rãnh khác.

Trong quá khứ, nhiều trận động đất lớn ở Mindanao cũng từng xảy ra dọc theo rãnh Philippines, bao gồm trận động đất mạnh 8,3 độ vào năm 1924.

Một lớp học ở Trường tiểu học Tapia ở Montevista, Davao de Oro, sụp đổ sau trận động đất - Ảnh: RAPPLER

Thiệt hại lớn

Trận động đất đã khiến người dân hoảng loạn và phải sơ tán lên các khu vực cao hơn. Giới chức Philippines đang tiến hành đánh giá thiệt hại và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn sau trận động đất.

Theo trang tin Rappler, Thống đốc tỉnh Davao Oriental, ông Nelson Dayanghirang, xác nhận trận động đất đã khiến 2 người thiệt mạng, dự đoán số người chết sẽ còn tăng.

Hình ảnh gửi về từ các khu vực bị ảnh hưởng cho thấy mặt cầu Magsaysay ở thành phố Butuan bị nứt, nhiều tòa nhà và công trình bị sập và hư hại.

Ngoài ra một vụ tràn hóa chất đã xảy ra tại Trường cao đẳng San Pedro ở thành phố Davao. Lực lượng cứu hộ đặc biệt của Cục Phòng cháy chữa cháy đã được điều động để xử lý sự cố và đảm bảo an toàn cho người dân.

Thống đốc Nelson Dayanghirang cho biết bệnh viện Manay bị hư hại nặng và không thể tiếp tục sử dụng.

"Tất cả các bệnh viện công trong tỉnh đều xuất hiện nhiều vết nứt, có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân nghèo. Vì vậy tôi đã yêu cầu sơ tán toàn bộ bệnh nhân ở 5 bệnh viện công. Họ đang được bố trí trong lều tạm bên ngoài trời", ông nói.

Ông cũng cho biết chính quyền chưa thể tiếp cận một số ngôi làng, nơi đường sá và cầu cống bị hư hỏng do động đất.

Cầu Magsaysay ở thành phố Butuan bị phong tỏa do phát hiện vết nứt sau trận động đất - Ảnh: RAPPLER/BUTUAN CITY PIO

Các bệnh nhân được sơ tán khỏi Trung tâm Y tế nam Philippines vào ngày 10-10 - Ảnh: RAPPLER

Các học sinh của Trường trung học quốc gia Alabel đang chăm sóc những bạn học bị thương nhẹ do động đất - Ảnh: RAPPLER

Một phần tòa nhà Robinsons Place Butuan ở thành phố Butuan đã sụp đổ trong trận động đất - Ảnh: RAPPLER

Người dân thành phố Mati, thủ phủ của tỉnh Davao Oriental, đã trú ẩn tại công viên nằm trên đỉnh đồi - Ảnh: RAPPLER

