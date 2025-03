Động đất Myanmar: Số người thiệt mạng vượt 1.000 người

Con số thương vong tăng nhanh hôm 29-3 trong bối cảnh lực lượng cứu hộ tại TP Mandalay - Myanmar, nơi chịu nhiều thiệt hại nhất, đang chạy đua tìm kiếm người sống sót.

Nhiều người buộc phải ngủ ngoài trời khi các dư chấn gây thêm nỗi kinh hoàng suốt đêm.

Khung cảnh đổ nát tại TP Mandalay - Myanmar sau động đất. Ảnh: MFP

Trang tin Mandalay Free Press (MFP) ngày 29-3 tiếp tục thông ting về những thiệt hại nghiêm trọng ở TP Sagaing.

Dẫn lời người dân địa phương, MFP ghi nhận hàng loạt chùa chiền, nhà cửa và công trình kiến trúc ở TP Sagaing bị phá hủy hoàn toàn, số người thiệt mạng và bị thương rất lớn.

Trận động đất không những làm sập hoàn toàn cây cầu cổ Inwa mà còn khiến cây cầu mới Yadanabon nghiêng về một bên.

Sự cố này khiến tuyến giao thông giữa hai thành phố Sagaing và Mandalay bị cắt đứt hoàn toàn; làm gián đoạn hệ thống liên lạc. Ngoài ra, các thiết bị cứu nạn chưa thể tiếp cận khu vực thảm họa do không thể di chuyển qua cầu.

Gần một ngày sau thảm họa, công tác cứu nạn chưa thể triển khai và nhiều người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hầu như tất cả tòa nhà cao tầng ở trung tâm TP đều hư hại nặng hoặc sụp đổ.

Trong số những công trình chịu ảnh hưởng từ động đất có nhiều địa danh tôn giáo lâu đời, như chùa Kaung Hmu Taw, chùa Ma Shi Kha Na, bảo tháp Sone Oo Punya Shin trên dãy núi Sagaing...

MFP phản ánh người dân địa phương đang lo ngại những dư chấn tiếp theo có thể khiến những công trình còn lại tiếp tục sụp đổ. Nhiều gia đình quyết định rời bỏ nhà cửa, đến trú ẩn tại khu đất trống nhằm tránh nguy hiểm.

Cũng theo MFP, khoảng 200 nhà sư đang mắc kẹt ở TP Mandalay sau khi địa điểm họ đến tham gia một kì thi sụp đổ do động đất.

Một số hình ảnh tại TP Sagaing sau thảm họa động đất. Ảnh: CJ

Cứu hộ quốc tế đến Myanmar

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin một nhóm gồm 37 thành viên từ tỉnh Vân Nam - Trung Quốc đã đến TP Yangon của Myanmar vào sáng sớm hôm nay. Họ mang theo máy dò động đất, máy bay không người lái và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Theo hãng thông tấn Tass, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cũng điều động hai máy bay chở 120 nhân viên cứu hộ cùng hàng tiếp tế.

Ấn Độ cử một đội tìm kiếm cứu nạn, một đội y tế cũng như vận chuyển hàng tiếp tế cho Myanmar. Tương tự, Bộ ngoại giao Malaysia cho biết nước này sẽ cử 50 người đến Myanmar vào ngày mai (30-3) để giúp xác định danh tính cũng như cung cấp viện trợ cho những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ ứng phó thảm họa động đất ở Myanmar.

Liên hợp quốc đã quyết định phân bổ 5 triệu USD để bắt đầu mọi nỗ lực cứu trợ.

Your browser does not support the video tag.

Động đất Myanmar: Cảnh thương tâm khắp nơi, cứu hộ quốc tế bắt đầu đến

Một số hình ảnh tại TP Sagaing sau thảm họa động đất. Ảnh: CJ

Tại nước láng giềng Thái Lan, máy bay không người lái, chó nghiệp vụ và camera dò tìm nhiệt đã được đưa vào đống đổ nát của tòa nhà 30 tầng bị sập ở thủ đô Bangkok, nơi chôn vùi tới 100 công nhân xây dựng. Nhiều người trong số họ được cho là đến từ Myanmar.

Tác giả: Tâm Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người lao động