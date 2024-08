Động đất mạnh 7,1 độ ở Nhật Bản, xuất hiện sóng thần

Cơ quan khí tượng Nhật Bản thông báo một trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra ngày 8-8 ở tỉnh Miyazaki và khu vực lân cận.

Nhiều nơi ở Nhật Bản rung chuyển vì động đất 7,1 độ - Nguồn video: NHK - TBS

Hãng tin Reuters dẫn Đài NHK của Nhật cho hay cơ quan chức năng đã ban hành khuyến cáo về nguy cơ có sóng thần với độ cao 1m ập vào bờ biển ở các đảo phía tây Kyushu và Shikoku.

Theo báo New York Times, Đài NHK đưa tin đợt sóng đầu tiên đã ập vào bờ biển tại tỉnh Miyazaki, dự kiến vẫn còn nhiều đợt sóng khác.

Theo Bộ chuyên trách giao thông Nhật Bản, các chuyến bay đến và đi từ sân bay Miyazaki hiện đã bị đình chỉ vì động đất. Hai tuyến tàu cao tốc Kyushu và Nishi Kyushu cũng phải tạm dừng.

Tại các văn phòng làm việc ở tỉnh Miyazaki chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể do đồ đạc rơi vỡ, nhưng những người ở tầng hai phải chật vật mới có thể đứng vững. Cảnh sát trưởng thành phố Nichinan ở đảo Kyushu thông tin không có tòa nhà nào trong khu vực bị đổ sập do động đất.

Cảnh báo sóng thần cũng được mở rộng đến các tỉnh Kagoshima và Ehime.

Người dân di chuyển đến khu vực an toàn khi động đất xảy ra tại tỉnh Miyazaki, Nhật Bản ngày 8-8 - Ảnh: KYODO NEWS

Người dân ở những khu vực có cảnh báo sóng thần được khuyến cáo tránh xa các khu vực bờ biển và bờ sông. Sóng thần có thể nổi lên nhiều lần và dâng cao đột ngột, đồng thời ập đến với sức công phá rất lớn.

Người dân được khuyến cáo tránh xa bờ biển và không cố gắng quan sát tình hình.

Đến 17h ngày 8-8 (giờ Việt Nam), Đài NHK đưa tin cơ quan chức năng Nhật Bản đã gỡ cảnh báo sóng thần cho các khu vực ở phía tây nam đất nước, ngoại trừ tỉnh Miyazaki.

Bản đồ khu vực xảy ra động đất - Ảnh: USGS

Tại Nhà máy hạt nhân Sendai ở tỉnh Kagoshima, NHK đưa tin không có phát hiện bất thường. Nhà máy này vẫn tiếp tục được vận hành.

Công ty Điện lực Shikoku cũng cho biết hiện không có vấn đề gì tại nhà máy điện hạt nhân Ikata ở tỉnh Ehime.

Trong bối cảnh trận động đất, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã thành lập một lực lượng xử lý khủng hoảng nhằm giám sát các nỗ lực ứng phó đối với thiên tai của các cơ quan chính phủ.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa trong một cuộc họp báo bất thường cho biết Chính phủ Nhật Bản đang xác nhận các thiệt hại về người và tài sản, cũng như xác nhận chưa có báo cáo bất thường nào đối với các cơ sở hạt nhân cho đến thời điểm hiện tại.

Ông Hayashi đồng thời cảnh báo người dân sống tại vùng chịu động đất mạnh nên chú ý đến thông tin sơ tán từ chính quyền địa phương, cũng như thông tin trên đài truyền hình, đài phát thanh và Internet.

Cảnh báo động đất mạnh từ 25 đứt gãy đang hoạt động Trận động đất xảy ra chỉ vài ngày sau khi một nhóm nghiên cứu của Chính phủ Nhật Bản công bố báo cáo về 25 đứt gãy đang hoạt động ngoài khơi nước này. Đây là những khu vực có nguy cơ xảy ra động đất có độ lớn từ 7. Báo cáo, do Ủy ban Nghiên cứu động đất của chính phủ thực hiện, cho thấy các đứt gãy nằm ngoài khơi, trải dài từ khu vực phía bắc của tỉnh Hyogo đến khu vực Joetsu của tỉnh Niigata. Khi động đất xảy ra ở các đứt gãy hoặc vùng đứt gãy, các khu vực ven biển gần đó có thể hứng chịu sóng thần ít nhất 1m. Trận động đất vào ngày 1-1-2024 xảy ra do sự dịch chuyển của đứt gãy bờ biển phía bắc bán đảo Noto, dài khoảng 94km và một phần của đứt gãy Monzen, dài khoảng 38km về phía tây. Ngoài ra, một phần của đứt gãy rìa phía tây rãnh Toyama (dài khoảng 61km) cũng có thể đã dịch chuyển.

Tác giả: NGHI VŨ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ