Đội tuyển Việt Nam và nỗi lo từ trong ra ngoài

Quang Hải chạy khỏe ngang cầu thủ châu Âu Hiệu suất ghi bàn của Quang Hải là một điểm cộng lớn. Nhưng chi tiết liên quan đến thể lực và di chuyển của cầu thủ này mới đóng vai trò then chốt đem đến niềm vui cho ông Troussier. Theo một trang tin trích lại lời của thành viên BHL CLB Công an Hà Nội, GPS báo Quang Hải chạy 12km tại trận đấu với Hà Tĩnh. Con số này nhiều nhất đội, ngay cả khi Quang Hải không có thể trạng tốt nhất trước trận. Dưới thời HLV Troussier, các cầu thủ đều hoạt động với cường độ cao và thường xuyên di chuyển để thực hiện nhiệm vụ luân chuyển và điều tiết bóng. Thế mới có chuyện tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Sơn đạt mốc trên 11,4km trong 1-2 trận đấu tại SEA Games 2023 vừa rồi. Và đương nhiên, sự năng nổ bên cạnh phong độ đáng khen của Quang Hải thời gian qua giúp HLV Troussier an tâm hơn tại hàng công ĐT Việt Nam.