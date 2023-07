New Zealand là đội chủ nhà của World Cup nữ 2023, xếp hạng 26 thế giới (hơn đội tuyển Việt Nam 6 bậc) và quyết tâm giành chiến thắng để tạo đà tâm lý trước khi vào giải. Trước đối thủ mạnh, HLV Mai Đức Chung tiếp tục sử dụng sơ đồ chiến thuật 5-4-1 giống như trận đấu với đội tuyển Đức.

Thay đổi đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận này là sự trở lại của Huỳnh Như. Đội trưởng số 9 chơi lùi sâu như một tiền vệ trung tâm làm nhiệm vụ luân chuyển, phát triển bóng. Đội tuyển Việt Nam ở thế phòng ngự trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Your browser does not support the video tag.

Đội tuyển Việt Nam 0-2 New Zealand

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực và thường xuyên thua trong các pha tranh chấp tay đôi. Đội tuyển nữ New Zealand có cách chơi dễ đoán. Họ chủ yếu đưa bóng xuống sâu 2 góc sân trước khi quyết định đi bóng vào vòng cấm hoặc tạt bóng tầm cao cho các tiền đạo phía trong.

Dù vậy, đội chủ nhà cần tới may mắn để có bàn thắng mở tỉ số. Phút 17, hậu vệ CJ Bott tung cú sút xa nhẹ và không nguy hiểm. Tuy nhiên, pha phá bóng hụt của Trần Thị Thu Thảo vô tình làm khó thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Người gác đền của đội tuyển Việt Nam không cản phá được ở tình huống bất ngờ.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua New Zealand.

Sau bàn thua, đội tuyển nữ Việt Nam dần cải thiện thế trận. Màn thể hiện ấn tượng của Dương Thị Vân giúp đội tuyển nữ Việt Nam phần nào giành lại được khu trung tuyến. Dù vậy, New Zealand vẫn chiếm ưu thế và có bàn thắng thứ hai. Phút 44, tiền vệ Ali Riley vượt qua Trần Thị Thu và Lê Thị Diễm My trước khi căng ngang thuận lợi để Jacqui Hand dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu tiến hành nhiều sự điều chỉnh khi Trần Thị Hải Linh, Ngân Thị Vạn Sự được tung vào sân. Sức trẻ và kĩ thuật của 2 cầu thủ này giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện đáng kể chất lượng hàng thủ. Đội khách chơi chắc chắn hơn, ít khi để đối phương có cơ hội nguy hiểm như hiệp 1.

Dương Thị Vân tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng. Tiền vệ này thi đấu mạnh mẽ và làm chủ khu trung tuyến. Cô liên tục giành bóng từ chân đối phương và có nhiều đường chuyền chuyển đội trạng thái ấn tượng.

Trong một vài pha bóng, đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương nhưng không thể tận dụng. Chung cuộc, thầy trò HLV Mai Đức Chung thất bại trước đội chủ nhà với tỉ số 0-2.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có môt trận giao hữu nữa gặp đội tuyển nữ Tây Ban Nha vào ngày 14/7.

Kết quả: Việt Nam 0-2 New Zealand

Ghi bàn

New Zealand: CJ Bott (17’), Jacqui Hand (44’)

Đội hình Việt Nam vs New Zealand

New Zealand: Victoria Esson, CJ Bott, Katie Bowen, Ali Riley, Rebekah Stott, Betsy Hassett, Ria Percival, Malia Steinmetz, Jacqui Hand, Indiah-Paige Riley, Hannah Wilkinson.

Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Trần Thị Thu, Thu Thương, Thu Thảo, Dương Thị Vân, Hoàng Thị Loan, Thanh Nhã, Bích Thùy, Hải Yến, Huỳnh Như.

Tác giả: THẾ SƠN

Nguồn tin: vtc.vn