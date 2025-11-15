Đôi nam nữ chủ thầu xây dựng trả lương cho người làm bằng ma túy vào các khung giờ sáng - trưa - tối

Ngày 15-11, Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức trao thưởng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì có thành tích đột xuất phá chuyên án trả lương cho công nhân bằng ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, trao thưởng, tặng hoa chúc mừng ban chuyên án phá đường dây trả lương công nhân bằng ma túy



Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Quang Tiến (SN 1983, ngụ xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên) và Khúc Thị Kim Huê (SN 1981, ngụ xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) nhận công trình làm cốt pha cho các nhà thầu tại công trường Sun Urban City Hà Nam và thuê 15-20 lao động đến từ các tỉnh Tây Bắc.

Những người này đều nghiện ma túy và được cho ăn, ở, sinh hoạt tập trung tại phòng trọ Tiến thuê tại phường Hà Nam. Để giữ chân người lao động và bán ma túy cho họ, Tiến và Huê đã nhiều lần móc nối, tìm mua ma túy từ Điện Biên, sau đó chia thành các gói nhỏ tương ứng số tiền 100.000 đồng.

Mỗi ngày, vào 3 khung giờ đầu giờ sáng, buổi trưa và tối, chủ thầu xây dựng sẽ trả lương bằng ma túy cho công nhân. Mọi đồ dùng sinh hoạt cá nhân và công cụ sử dụng ma túy của người nghiện, Huê trực tiếp đi mua, lập sổ theo dõi rồi trừ vào tiền lương.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại buổi trao thưỏng



Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Tiến cho người lao động sử dụng ma túy ngay tại phòng trọ và thu gom bơm kim tiêm đã qua sử dụng đốt tiêu hủy vào 19 giờ hàng ngày.

Sau khi lập án đấu tranh, khoảng 21 giờ ngày 18-10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Hà Nam đã tiến hành kiểm tra phòng trọ của Tiến. Qua test nhanh, phát hiện Tiến, Huê và 15 người lao động đều dương tính với ma túy.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 9 bị can về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc đối với 1 đối tượng.

Trao thưởng, tặng hoa chúc mừng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao thành tích, chiến công của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong nỗ lực khắc phục khó khăn, gian khổ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm đường dây ma túy phức tạp này.

Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh yêu cầu Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục tập trung làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ gắn với phân công, phân cấp và công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công an cấp xã trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động