Đổi mới tư duy trong công tác tham mưu, bảo đảm chủ động, hiệu quả, thực chất

Năm 2025, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của Công an các đơn vị, địa phương, Phòng Tham mưu hoàn thành xuất sắc chương trình công tác. Nổi bật là, tích cực, chủ động tham mưu hiệu quả chủ trương lớn về bảo đảm an ninh trật tự; hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng trọng tâm công tác lớn. Trong năm, đơn vị tham mưu khối lượng văn bản lớn nhất từ trước đến nay với nhiều chủ trương mới, chưa có tiền lệ; được hình thành từ sự tham mưu chủ động, sáng tạo, đổi mới của cán bộ, chiến sỹ. Tập trung nghiên cứu triển khai, đề ra nhiều giải pháp, biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, tạo điểm nhấn đột phá, đỉnh cao mũi nhọn trên tất cả lĩnh vực công tác. Đặc biệt, đơn vị tham mưu đề ra nhiều biện pháp, giải pháp mới góp phần giữ vững thành tích năm thứ 11 liên tiếp Công an Nghệ An vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, 10 năm liên tiếp Công an Nghệ An được Bộ Công an xếp thứ Nhất về chỉ số cải cách hành chính trong toàn lực lượng Công an nhân dân…

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần được quan tâm chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Cùng với đó, triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình công tác và phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2025.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Đạo - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Với những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2025, Phòng Tham mưu vinh dự được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; được Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh xét tặng danh hiệu “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả, thành tích Phòng Tham mưu đạt được trong năm qua. Về nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Giám đốc đề nghị đơn vị bám sát và thực hiện hiệu quả Nghị quyết và chương trình công tác của Công an tỉnh, nhất là 03 nhiệm vụ trọng tâm đột phá. Đặc biệt, cần tập trung đổi mới tư duy trong tham mưu, phải chủ động, hiệu quả, thực chất; tham mưu cải tiến lề lối làm việc theo hướng đơn giản hóa thủ tục. Đồng thời, thể hiện rõ vai trò vừa là đơn vị khâu nối hiệu quả giữa Lãnh đạo Công an tỉnh với Công an các đơn vị, địa phương; giữa các đơn vị, địa phương với nhau; vừa đôn đốc, đánh giá được tiến độ, chất lượng, hiệu quả việc triển khai mệnh lệnh, chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh đối với từng Công an đơn vị, địa phương.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh, để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ Tham mưu cần không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó phấn đấu hoàn thành tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm đột phá của Công an tỉnh và 03 nhiệm vụ trọng tâm đột phá của đơn vị đề ra trong năm 2026 là: chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo, tham mưu kịp thời, chất lượng lĩnh vực bảo đảm ANTT, đặc biệt tham mưu bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, phục vụ hiệu quả công tác công an; cải cách lề lối làm việc, nâng cao tính chủ động, khoa học, trách nhiệm trong công tác tham mưu.

Tác giả: Hồng Hạnh – Trọng Tuấn