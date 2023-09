Ngày 14/9, thông tin từ UBND phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hà Bình cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ người phụ nữ tử vong trong phòng trọ tại khu dân cư thuộc tổ 12 trên địa bàn phường. Bước đầu xác định, nạn nhân là chị Đinh Thị T (SN 1992, trú xóm Giếng, xã Hợp Thành, Phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình).

Ông Nguyễn Văn Thiện, Nhóm trưởng khu dân cư thuộc tổ 12, phường Hữu Nghị cho biết, sự việc được nhóm bạn của nạn nhân phát hiện vào khoảng hơn 22h ngày 13/9.



Ông Thiện nói: "Lúc này, tôi thấy có nhóm bạn của chị T đến phòng trọ gõ cửa và gọi. Một lúc sau, anh Bùi Văn N (chồng chị T) mở cửa, nhóm này vào phòng thì phát hiện chị T đã tử vong trong phòng trọ. Sau khi phát hiện sự việc, nhóm người này gõ cửa thông báo cho tôi và tôi đã gọi điện thông báo vụ việc cho chính quyền và công an".



Theo ông Thiện, 2 vợ chồng thuê trọ ở đây được 1 năm và sống kín tiếng, ít giao tiếp với những người xung quanh nên khi sự việc xảy ra, không ai biết. Cũng theo người dân, khi lực lượng công an tới, chồng chị T vẫn đang trong tình trạng say rượu, ngồi dựa vào góc tường trong phòng trọ.



Hiện vụ nữ công nhân tử vong cạnh người chồng say rượu ở phòng trọ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.



Tác giả: Gia Đạt



Nguồn tin: kienthuc.net.vn