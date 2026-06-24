Đối đầu xe tải sau nhậu say, 3 thanh thiếu niên tử vong

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 23/6, xe gắn máy BKS 62AA-316.64 tống ba lưu thông trên đường ĐT 822, đến đoạn thuộc ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh thì va chạm với xe tải BKS 50H-168.16 do tài xế Trần Ngọc Quyết (SN 1991, quê Quảng Ngãi) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 thanh thiếu niên tử vong.

Cú va chạm khiến đầu xe tải biến dạng, xe máy cũng hư hỏng nặng cắm vào đầu xe tải. Ba người trên xe máy văng ra ngoài và tử vong tại chỗ. Công an xã Hậu Nghĩa tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính của 3 nạn nhân gồm L.M.T. (SN 2000, ngụ xã Hậu Nghĩa); N.T.P. (SN 2012, ngụ xã Hòa Hiệp) và L.T.N. (SN 2009, ngụ xã An Ninh).

Đầu xe tải biến dạng sau va chạm.

Công an xã Hậu Nghĩa phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu xác định cả 3 nạn nhân tử vong đã sử dụng bia rượu điều khiển xe trên đường và gặp nạn.

Chiều cùng ngày, Công an xã Hậu Nghĩa hoàn tất hồ sơ bàn giao thi thể 3 nạn nhân cho gia đình đem về lo hậu sự.

Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: cand.vn