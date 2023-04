Đôi chân cực phẩm của người đẹp Cần Thơ cao hơn Mai Phương Thúy

Your browser does not support the video tag.

Video catwalk được Bảo Ngọc đăng tải trên mạng xã hội.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ. Người ta biết đến cô với tư cách á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đồng thời là hoa hậu Liên lục địa 2022. Trước đó, Bảo Ngọc từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt top 22 chung cuộc.

Bảo Ngọc gây ấn tượng với chiều cao 1m86 nổi bật hơn nhiều đàn chị trước đó như hoa hậu Mai Phương Thúy (cao 1m80), hoa hậu Thùy Dung (1m82), á hậu Ngô Thanh Tú (1m81). Mới đây, Bảo Ngọc có đăng tải video catwalk trên Tik Tok cá nhân và nhận được nhiều lời khen.

Bảo Ngọc khoe đôi chân dài ấn tượng của mình.

"Chắc chị không cần tới ứng dụng kéo chân đâu nhỉ", "chân Bảo Ngọc bằng cả người mình luôn", "3m bẻ đôi như mình chỉ biết ước", "chân chị đẹp quá", "chính xác là hoa hậu đây rồi",... - một số người bình luận.

Thời điểm dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Bảo Ngọc cao 1m84. Đến với Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, chiều cao của cô đã tăng 1cm. Người đẹp tiếp tục tăng chiều cao và hiện tại là 1m86. Cô nàng còn hóm hỉnh chia sẻ mục tiêu của mình là cao lên 1m90.

Bảo Ngọc được nhận xét là ngày càng lên hương nhan sắc.

Cũng vì quá cao nên Bảo Ngọc từng gặp phải những ý kiến trái chiều như lấn lướt hoa hậu Mai Phương. Bảo Ngọc phải bộc bạch vì cao nên làm gì cũng sẽ bị nhiều lầm là thu hút sự chú ý.

Sau đó, chủ tịch Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Phạm Kim Dung cũng phải lên tiếng khẳng định không có chuyện Bảo Ngọc muốn nổi bật hơn đàn chị.

Bản thân Bảo Ngọc cũng nhiều lần tự hạ thấp chiều cao của mình để phù hợp trong các khuôn hình với top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam hay để thuận lợi hơn cho ê-kíp.

Chiều cao của Bảo Ngọc cũng khiến cô gặp phải ý kiến trái chiều.

Người đẹp cố tình hạ chiều cao để dễ dàng cho ê-kíp.

Được biết, gia đình của hoa hậu Bảo Ngọc có chiều cao vượt trội. Từ cha mẹ cho đến anh em trong gia đình. Thậm chí, Bảo Ngọc không phải là người cao nhất. Yếu tố về gen luôn được nhắc đến khi đánh giá chiều cao của một người bên cạnh các tiêu chí liên quan đến dinh dưỡng, vận động. Nhất là trong thời điểm các cô bé, cậu bé đang ở tuổi dậy thì.

Bảo Ngọc thừa hưởng chiều cao nổi bật từ cha mẹ.

