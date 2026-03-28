Độc đáo chợ mực nháy không cân đo, mỗi mớ tới 400.000 đồng vẫn đắt hàng

Không ồn ào như những khu du lịch ban ngày, Cửa Lò về đêm mang một nhịp sống khác chậm hơn nhưng lại náo nhiệt theo cách rất riêng. Trên tuyến đường dẫn ra đảo Lan Châu (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), từ khoảng 19h, một “phiên chợ không chính thức” bắt đầu hình thành. Ảnh Nghệ An News
Chẳng cần biển hiệu hay gian hàng, người bán chỉ cần một góc vỉa hè, vài chậu mực vừa được đưa từ biển lên cùng chiếc đèn pin cầm tay. Ánh sáng yếu ớt ấy lại vô tình làm nổi bật những con mực đang phát sáng lấp lánh, thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai đi ngang qua. Ảnh Nghệ An News
Càng về khuya, dòng người đổ về càng đông. Không gian trở nên rộn ràng với tiếng gọi mời, tiếng trả giá, tiếng cười nói hòa cùng âm thanh sóng biển vỗ bờ. Ảnh Nghệ An News
Mực nháy hay mực nhảy không đơn thuần là một món ăn, mà là trải nghiệm về độ tươi hiếm có. Những con mực này vừa được ngư dân câu bằng thuyền thúng ngoài khơi, đưa vào bờ và bán ngay trong đêm. Ảnh Nghệ An News
Dưới ánh đèn, mắt và thân mực phát ra những đốm sáng li ti, tạo cảm giác như đang “nhấp nháy”. Đó là dấu hiệu rõ nhất của độ tươi yếu tố làm nên giá trị của món đặc sản này. Người dân địa phương cho biết, chính nguồn nước và điều kiện tự nhiên của vùng biển Cửa Lò đã tạo nên chất lượng mực khác biệt: thịt dày, ngọt, giòn và không tanh. Ảnh Biển Cửa Lò
Không cân, không bảng giá niêm yết, việc mua bán ở đây diễn ra theo cách rất “đời”. Mực được chia thành từng mớ nhỏ, mỗi mớ khoảng 5–10 con, đặt trong những chiếc bát kim loại. Ảnh Nghệ An News
Giá dao động từ 150.000 đến 400.000 đồng tùy kích cỡ. Người mua tự tay lựa chọn, quan sát độ “nháy” của mực rồi trả giá. Mọi giao dịch đều diễn ra nhanh gọn, dựa trên sự thỏa thuận trực tiếp giữa hai bên. Chính sự giản đơn này lại tạo nên sức hút riêng, khiến nhiều du khách cảm thấy thích thú như đang tham gia một phiên chợ dân dã đúng nghĩa. Ảnh Nguyễn Lâm Huy
Mực nháy không cần chế biến cầu kỳ. Người sành ăn thường chọn hấp bia hoặc làm gỏi để giữ nguyên vị ngọt tự nhiên. Khi thưởng thức, từng thớ mực giòn nhẹ, đậm đà vị biển, mang lại cảm giác tươi mới rất rõ rệt. Ảnh Nghệ An News
Với nhiều người, trải nghiệm đáng nhớ nhất không chỉ là ăn mực, mà là khoảnh khắc đứng giữa chợ đêm, dưới ánh đèn pin chập chờn, tự tay chọn từng con mực còn “nháy” và hòa mình vào nhịp sống biển cả. Ảnh Nghệ An News
Tác giả: Ánh Dương (Tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn