Mực nháy bật tanh tách, “cháy hàng” ngay lúc vào bờ

Trước đây do chưa được quy hoạch nên việc mua bán vẫn lộn xộn, chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị. Vì vậy, để điểm bán hàng hải sản tươi sống đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, UBND thị xã yêu cầu phường Thu Thủy căn cứ vị trí được thị xã giao, tổ chức tổng dọn vệ sinh, bố trí điện chiếu sáng, cắt cử lực lượng an ninh du lịch quản lý các hoạt động theo thời gian quy định, có biện pháp xử lý, thu gom nước thải, đảm bảo vệ sinh môi trường sau khi hết giờ bán hàng ngày. Đồng thời, bố trí biển chỉ dẫn với nội dung: “Điểm bán mực nháy tập trung”. UBND các phường trên địa bàn thông báo rộng rãi tới các chủ thuyền mủng và các hộ bán hàng hải sản tươi sống (mực nháy) được biết vị trí, địa điểm bán hàng tập trung đã được thị xã quy hoạch; không được đi bán rong trên các tuyến đường gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.