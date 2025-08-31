Doanh thu Mưa đỏ vượt 300 tỉ: Hiện tượng chưa từng có của phòng vé Việt

Các diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Phương Nam, Đình Khang khi đến rạp giao lưu với khán giả - Ảnh: ĐPCC

Vừa cán mốc 304 tỉ đồng, với tốc độ tăng doanh thu có thể nói là "siêu nhanh", phim Mưa đỏ gần như chắc chắn sẽ vượt qua Bộ tứ báo thủ (332 tỉ đồng) để trở thành phim ăn khách nhất năm 2025.

Ăn khách nhất 2025, hiện tượng chưa từng có

Theo Box Office Vietnam, với doanh thu bùng nổ trong ngày 30-8 (ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2-9), Mưa đỏ đã trở thành phim duy nhất - ngoài các phim Tết của đạo diễn Trấn Thành - đạt doanh thu hơn 40 tỉ đồng trong một ngày.

Theo thông tin do Box Office Vietnam cung cấp cho Tuổi Trẻ Online, bên cạnh doanh thu cao, Mưa đỏ cũng có tỉ lệ lấp đầy rạp thuộc dạng "siêu cao", là 48,85%. Ở một số rạp phim đông khách, phim có nhiều suất chiếu kín vé.

Điều khiến thành tích phòng vé của Mưa đỏ là "hiện tượng chưa từng có của phòng vé Việt" ở chỗ phim đạt được những con số "siêu nhanh", "siêu cao" này vào ngày thường, khi chiếu sớm ở rạp từ ngày 21-8. Đến ngày 30-8, phim mới chính thức bước vào dịp nghỉ lễ.

Trong khi đó, tỉ lệ lấp đầy của phim Mai (Trấn Thành) là 51% nhưng phim này mở màn chiếu vào dịp Tết Nguyên đán 2024.

Doanh thu trong nước của Mai vào khoảng 551 tỉ đồng, vẫn đang là phim ăn khách nhất Việt Nam và chờ đợi các phim Việt khác phá kỷ lục. Trong giới điện ảnh, một số người chờ đợi Mưa đỏ làm được điều này.

Your browser does not support the video tag.

Trailer chính thức của phim Mưa đỏ

Triển vọng cho phòng vé miền Bắc

Năm 2025, phòng vé Việt từng chứng kiến một phim có doanh thu ở miền Bắc mạnh hơn ở miền Nam, đó là Đèn âm hồn (doanh thu 105 tỉ đồng). Bộ phim khai thác nhiều nét văn hóa đời sống và tâm linh ở miền Bắc.

Nhưng đến Mưa đỏ, triển vọng cho phòng vé phía Bắc mới trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi tỉ lệ doanh thu ở thị trường miền Bắc chiếm 50-60% tổng doanh thu phim.

Các diễn viên chính của Mưa đỏ đã có một dự án đáng nhớ trong sự nghiệp - Ảnh: Facebook Nguyễn Phương Nam

Lâu nay thị trường Hà Nội và miền Bắc vẫn chưa được giới điện ảnh Việt Nam khai thác hết tiềm năng. Nhiều phim Việt vẫn có thị trường trọng yếu ở TP.HCM, miền Nam, miền Tây. Nhưng với cột mốc lớn là Mưa đỏ, liệu thị trường miền Bắc có thể "trỗi dậy" trong những năm tới?

Nếu được, đây sẽ là một tín hiệu vui của toàn thị trường điện ảnh Việt Nam. Các bộ phim ăn khách bậc nhất hiện nay bán được vào khoảng 5-6 triệu vé, đây vẫn là một quy mô khá nhỏ so với dân số cả nước đã vượt ngưỡng 100 triệu người.

Tác giả: Mi Ly

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ