Doanh nghiệp FDI ở Nghệ An 'khát' lao động chất lượng cao

Nhiều doanh nghiệp FDI ở Nghệ An đang có nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn lao động với mức lương hấp dẫn. Ảnh: Văn Dũng

Nhu cầu tuyển dụng nhiều

Phòng Lao động – Việc làm – ATLĐ (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An) cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 14.647 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 237 doanh nghiệp có vốn nhà nước, 146 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), 14.264 doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An gần 325.000 người; trong đó, số lao động làm việc trong khu công nghiệp 33.000 lao động, số lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp là 292.000 lao động.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nghệ An đã phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các sở, ngành, địa phương liên quan, chỉ đạo theo dõi, nắm bắt tình hình tiền lương, thưởng và quan hệ lao động cuối năm, tập trung các doanh nghiệp có số lượng lớn công nhân lao động.

Theo báo cáo từ Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và UBND các huyện, thành phố, thị xã các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường, lao động làm việc ổn định. Nhìn chung đại đa số cán bộ, công nhân, người lao động đón tết vui vẻ, an toàn, lành mạnh và đi làm trở lại sau dịp tết, một số ít người lao động đang nghỉ chế độ thai sản, nghỉ ốm đau, nghỉ phép năm...

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Nghệ An thông tin, sau tết Nguyên Đán có khoảng 54 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động sau tết Âm lịch với số lao động cần tuyển là hơn 12.029 lao động (trong đó lao động nữ chiếm 65%). Một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng số lao động lớn như: Công ty TNHH giày Cypress cần tuyển 2.040 lao động, Công ty TNHH công nghệ Everwin Precision cần tuyển 1.000 lao động, Công ty TNHH giày Andromeda cần tuyển 1.130 lao động, Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An cần tuyển 1.000 lao động…

Tiền lương bình quân các doanh nghiệp trả cho người lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh là 6,63 triệu đồng/người/tháng (Tăng 5% so với mức tiền lương bình quân năm 2022). Tiền lương doanh nghiệp trả cao nhất cho một số vị trí việc làm là 95 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 3,250 triệu đồng/người/tháng.

Sau Tết, hầu hết lao động ở Nghệ An đã trở lại làm việc bình thường. Ảnh: Văn Dũng

"Khát" lao động chất lương cao

Nghệ An có nguồn lao động dồi dào, do đó các doanh nghiệp FDI thoải mái lựa chọn nguồn nhân lực, tuy nhiên, nguồn lao động chất lượng cao vẫn đang là vấn đề nan giải của các doanh nghiệp FDI.

Trao đổi với Nhadautu.vn, đại diện Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam (nhà đầu tư dự án Cấu kiện điện tử 200 triệu USD tại KCN VSIP Nghệ An) cho hay, nhà máy của Everwin sẽ đi vào hoạt động trong tháng 6/2024, do đó, công ty đang cần tuyển dụng hơn 1.000 lao động với mức lương từ 8-23 triệu đồng/tháng.

Theo vị đại diện này, việc tuyển dụng lao động phổ thông thì chắc không khó khăn lắm, nhưng phía Everwin lại cần nhiều về chuyên môn tiếng và trình độ cao có kinh nghiệm thì rất khó tìm. "Everwin cần nhiều lao động công nghệ cao có kinh nghiệm nên đang cho người tuyển dụng ra Bắc Giang để tuyển lao động về. Bởi những người có tay nghề, kinh nghiệm họ sẽ hướng dẫn và truyền kinh nghiệm cho người mới vào", vị đại diện này nói.

Ông Lê Tiến Trị, Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An cho biết, hiện tại lao động tại các doanh nghiệp trong KCN đã trở lại đi làm bình thường. Tuy nhiên, trong những ngày đầu năm nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp vẫn chưa nhiều nên lao động địa phương vẫn đáp ứng đủ. Năm 2024, các doanh nghiệp trong khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cần khoảng 15-20 nghìn lao động.

Theo ông Lê Tiến Trị, lao động có tay nghề chất lượng cao ở Nghệ An không phải là thiếu, tuy nhiên, do mức lương ở Nghệ An cũng chưa phải là hấp dẫn, dẫn đến một số lao động dịch chuyển ra Bắc hoặc vào Nam để kiếm việc làm có mức thu nhập cao hơn là điều khó tránh khỏi.

Ông Lê Tiến Trị cho rằng, các doanh nghiệp muốn thu hút và giữ chân được người lao động thì phải đặt ra mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn, bởi với người lao động quan trọng nhất vẫn là điều kiện làm việc tốt và thu nhập cao, ổn định.

