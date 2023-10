Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng báo cáo tóm tắt công tác CCHC tỉnh Nghệ An 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, huy động trí tuệ tập thể của cả hệ thống chính trị đối với công tác cải cách hành chính (CCHC), tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã lựa chọn 07 đơn vị để tập trung chỉ đạo điểm công tác CCHC trong năm 2023. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo CCHC để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về CCHC.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2023, trong đó lựa chọn chủ đề CCHC của năm là “Thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra 08 mục tiêu, 41 nhiệm vụ, 06 nhóm giải pháp triển khai thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 33/41 nhiệm vụ theo kế hoạch được hoàn thành, đạt tỷ lệ 80,4%. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác CCHC.

Tỉnh đã thành lập các Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh để chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung xác định nguyên nhân, đề ra giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt trong công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Trong 02 năm liền kề, các chỉ số của tỉnh đều có sự chuyển biến. Trong đó, năm 2022, chỉ số PAR INDEX của Nghệ An đạt 86,67 điểm, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 01 bậc so với năm 2021, thứ hạng cao nhất từ trước đến nay; chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 23/63, tăng 7 bậc; chỉ số quản trị hành chính công (PAPI) xếp thứ 17/63, đặc biệt chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp (SIPAS) xếp thứ 14/63, tăng 21 bậc. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã tổ chức đánh giá, xếp hạng và công bố kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã năm 2022.

Tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương; rà soát, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện TTHC, xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân.

Hiện nay, 100% các TTHC đã được công bố, công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 100% TTHC đã xây dựng, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thiết lập trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC được công khai minh bạch trên Hệ thông tin giải quyết TTHC tỉnh…

Vụ trưởng Vụ CCHC Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Phạm Minh Hùng đề nghị tỉnh cần rà soát, chuẩn hóa lại mô hình Bộ phận một cửa đúng quy định, đảm bảo rõ ràng, công khai, minh bạch, nâng cao tính chuyên nghiệp

Tỉnh đã rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, địa phương, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với thực hiện đề án vị trí việc làm. Trong 09 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã thẩm định hồ sơ nghỉ tinh giản biên chế cho 246 cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt Đề án số 06/CP của Chính phủ, phục vụ xây dựng chính quyền số, công dân số. Đến nay, tỉnh đã cấp 2.625.116 căn cước công dân và 2.682.503 tài khoản định danh điện tử; kích hoạt 1.762.477 tài khoản định danh điện tử, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao; hoàn thành chỉ tiêu làm sạch dữ liệu người có công (đạt 100%). Các đơn vị, địa phương đã chủ động nghiên cứu, triển khai nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong công tác tuyên truyền về Đề án 06. Thực hiện có hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế Bộ Nội vụ Vũ Hải Nam đề nghị tỉnh cần xây dựng lộ trình, có khung để từng bước thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, qua đó kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ

Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Lê Tuấn Phong trao đổi về công tác cải cách thể chế

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đào Quang Thiền giải trình về các nội dung liên quan đến số hóa, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, đồng bộ hồ sơ lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã trao đổi, thảo luận các nội dung về nâng cao chỉ số chuyển đổi số; kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến; rà soát, đơn giản hóa, phân cấp trong giải quyết TTHC và đơn giản hóa TTHC nội bộ; việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh...

Tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để công tác CCHC có sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn những ghi nhận, đánh giá của các thành viên đoàn kiểm tra về những kết quả đã đạt được của tỉnh trong công tác CCHC.. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Nghệ An luôn xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong thời gian qua, Trung ương luôn quan tâm, tạo điều kiện đối với tỉnh. Đặc biệt, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 39 về phát triển tỉnh, đây là cơ sở chính trị quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới; trong đó, một trong nhiệm vụ giải pháp quan trọng đặt ra tại Nghị quyết là tạo đột phá trong CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng theo Chủ tịch UBND tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Trong thời gian qua, tỉnh đã tổ chức Hội nghị chuyển đổi số toàn tỉnh để phân tích, chỉ đạo, nhìn nhận, nêu ra những hạn chế, đưa ra những giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. Nghệ An xác định phải “tự lực” trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, song đồng thời cũng rất mong muốn các đồng chí trên các vị trí công tác tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho tỉnh để nâng cao các chỉ số CCHC.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung xử lý những nội dung các thành viên đoàn công tác đã chỉ ra tại buổi làm việc. Sau buổi làm việc, tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế để công tác CCHC của tỉnh có những chuyển biến tích cực, có sự đột phá trong thời gian tới. Nghệ An sẽ tiếp tục lựa chọn các nội dung trọng tâm, trọng điểm để thực hiện, trong đó công tác CCHC được xác định là một trọng tâm của tỉnh, đưa tỉnh phát triển theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nghệ An bước thật mạnh, tiến thật xa; Nghệ An như thế mới là Nghệ An”.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa – Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao những kết quả về công tác CCHC tỉnh Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục duy trì các biện pháp để phát huy những thành tựu đã đạt được; tiếp tục đổi mới tư duy, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành để giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đang đặt ra nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn 10 năm của địa phương, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ CCHC được giao.

Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các quy định pháp luật để khắc phục những khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách. Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa quy trình TTHC, ưu tiên rà soát, đề xuất tháo gỡ những rào cản về các quy định, thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư, điều kiện kinh doanh, xây dựng, bất động sản, du lịch, giáo dục đào tạo, y tế… Tăng cường rà soát, phân cấp giải quyết TTHC và đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ.

Cùng với đó, thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức bên trong các Sở, ngành đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ công chức; tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bên cạnh đó, sử dụng có hiệu quả Chỉ số CCHC hàng năm và các chỉ số liên quan đến CCHC trong hoạt động chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước, làm cơ sở cho việc cải cách chính sách và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân...

