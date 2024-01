Đoàn đại biểu cấp cao các tỉnh nước CHDCND Lào sang thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An

*/ Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt do đồng chí Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn đã đến chúc Tết tỉnh Nghệ An.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các Sở, ngành vui mừng đón Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt sang thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An

Quang cảnh buổi tiếp

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, đồng chí Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Đ/c Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An

Trong suốt thời gian qua hai tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt và Nghệ An đã thường xuyên thăm hỏi, trao đổi để tăng cường vun đắp mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Bí thư, Tỉnh trưởng Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của tỉnh Nghệ An dành cho tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt trong thời gian qua, đặc biệt là trong thời điểm diễn ra đại dịch COVID-19.

Đ/c Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt tặng quà chúc Tết tỉnh Nghệ An

Bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên được sang thăm tỉnh Nghệ An, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt thông báo một số điểm nổi bật trong phát triển kinh tế của tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt: Tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội đạt 7,8%; Thu ngân sách vượt mức hơn 37% so với kế hoạch đề ra; Sản xuất lúa gạo đạt hơn 7 triệu tấn. Việc sản xuất sắn đạt hơn 1 triệu tấn cung cấp đủ nguyên liệu cho 2 nhà máy chế biến của Việt Nam đặt tại tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt… Sau khi kiểm soát được tình hình dịch COVD-19, tình hình sản xuất và kinh doanh được phục hồi. Đồng chí Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt cho biết: Năm 2024, Lào tổ chức năm du lịch tại tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt. Đặc biệt năm nay, đất nước Lào vinh dự được chọn là địa điểm tổ chức họp ASEAN.

Nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam, đồng chí Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt thay mặt lãnh đạo Đảng, chính quyền và các bộ tộc tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt gửi lời chúc đến Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển phồn vinh ở tầm cao mới. Bí thư, Tỉnh trưởng Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt khẳng định Tết cổ truyền của Nhân dân Việt Nam cũng chính là Tết cổ truyền của Nhân dân Lào. Tết Bun pi mây của Lào cũng chính là Tết Bun pi mây của Việt Nam. Và trong dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, nhân dân tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt cũng tổ chức đón và chung vui với Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt chúc cho mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước cũng như mối quan hệ giữa hai tỉnh Nghệ An và Sa Vẳn Na Khẹt luôn được nâng lên ở tầm cao mới, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các Bộ tộc tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt dành cho tỉnh Nghệ An

Vui mừng được đón đoàn tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt sang thăm và chúc tết tỉnh Nghệ An, thay mặt và Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt.

Hai tỉnh có mối quan hệ lâu đời và luôn thăm hỏi, trao đổi thông tin, điện mừng nhân dịp Lễ, tết, các sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng của hai nước và hai tỉnh thông qua đường ngoại giao. Năm 2022, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, tỉnh Nghệ An vui mừng được đón đồng chí Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng của tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt sang tham dự Lễ kỷ niệm. Nhân dịp Tết cổ truyền Bun pi mây của Lào vừa qua, tỉnh Nghệ An đã cử đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh sang thăm chúc Tết. Hôm nay, với chuyến thăm, chúc Tết của đồng chí Tỉnh trưởng, điều đó càng khẳng định mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai địa phương để tạo nền tảng hợp tác phát triển vững chắc trong tương lai.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã tặng quà đến Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt

Cùng với hoạt động thăm hỏi, trao đổi, ngoại giao giữa hai tỉnh, năm 2023-2024 tỉnh Nghệ An tiếp tục đón khoảng 30 học sinh, sinh viên tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt sang học tập tại tỉnh Nghệ An. Qua các kênh thông tin và thông tin đồng chí Tỉnh trưởng chia sẻ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý vui mừng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu hết sức quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế. Được biết Sa Vẳn Na Khẹt là địa phương có sự phát triển ổn định với mức tăng trưởng 7,8%, thu ngân sách vượt dự toán; sản xuất lương thực không chỉ cung cấp trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Sa Vẳn Na Khẹt cũng là tỉnh có kết nối giao thông với các tỉnh trong nước rất tốt và hoạt động du lịch dịch vụ rất phát triển.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt chụp hình lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Chúc mừng Trung ương Đảng và Chính phủ chọn Sa Vẳn Na Khẹt là địa điểm tổ chức năm du lịch của Lào, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng đã thông tin đến Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt một số kết quả nổi bật kinh tế - xã hội tỉnh đạt được trong năm 2023 và tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và nhất là điểm sáng về thu hút đầu tư FDI. Điều đặc biệt trong năm qua, Nghệ An được Bộ Chính trị quan tâm và ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW, nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là những văn kiện quan trọng tạo cơ sở pháp lý và tiền đề cho tỉnh phát triển trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hạ tầng tỉnh phát triển, khoảng 3 tháng tới sẽ hoàn thành tuyến cao tốc Hà Nội – Vinh, và điều này cũng góp phần thuận lợi cho việc xây dựng, kết nối đường cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn. Tới đây, tỉnh cũng sẽ khởi công xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương của Lào và Thái Lan bằng đường biển.

Cùng với việc phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh được tỉnh quan tâm, chăm lo thực hiện tốt.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định: Mối quan hệ giữa hai tỉnh không chỉ dừng lại là mối quan hệ giữa hai địa phương mà góp phần quan trọng vào việc vun đắp, thắt chặt tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Nhân dịp năm mới 2024, thay mặt Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc đồng chí Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt và các đồng chí cùng đi trong Đoàn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt tiếp tục gặt hái những thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Cũng trong sáng nay, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (ảnh Phương Thúy)

*/Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng do đồng chí Bun-hôm Thệt-tha-ni - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Xiêng Khoảng làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp. Tham dự buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Đ/c Bun-hôm Thệt-tha-ni - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Xiêng Khoảng chúc Tết tỉnh Nghệ An

Phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các tỉnh của nước CHDCND Lào, trong đó có tỉnh Xiêng Khoảng là tỉnh tiếp giáp biên giới và cũng là tỉnh kết nghĩa anh em với tỉnh Nghệ An.

Đ/c Bun-hôm Thệt-tha-ni - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Xiêng Khoảng tặng quà chúc Tết tỉnh Nghệ An

Năm 2023, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã sang tham dự Hội đàm cấp cao, ký kết Biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025 giữa hai tỉnh với nhiều nội dung quan trọng, là định hướng cho các hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực của hai tỉnh trong giai đoạn tới. Hai Bên đã phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.

Hoạt động đầu tư, hỗ trợ phát triển được triển khai tích cực, trong đó nổi bật nhất là dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Xiêng Khoảng đã được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 17/5/2023.

Đ/c Bun-hôm Thệt-tha-ni - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Xiêng Khoảng chuyển gửi Thư đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng chúc Tết tỉnh Nghệ An

Hai bên tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển, các dự án xây dựng hạ tầng, giao thông vận tải, phát triển kinh tế, thương mại; luôn tạo điều kiện cho các địa phương và nhân dân hai bên biên giới gặp gỡ, giao lưu, buôn bán hàng hóa, giao dịch thương mại nhằm thắt chặt quan hệ láng giềng hữu nghị, đồng thời hỗ trợ nhau cùng phát triển. Hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nghệ An tại Xiêng Khoảng cũng tiếp tục được duy trì. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An luôn chú trọng tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Xiêng Khoảng. Năm học 2023-2024, tỉnh tiếp nhận đào tạo tổng cộng 50 lưu học sinh của tỉnh Xiêng Khoảng.

Hai tỉnh cũng đã phối hợp phát huy tốt vai trò và mối quan hệ của 11 cặp bản - bản và 04 cặp Đồn Biên phòng kết nghĩa; góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên.

*/Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan tiếp đón Đoàn Đại biểu các tỉnh: Hủa Phăn và Xây Sổm Bun thăm và chúc Tết tỉnh Nghệ An.

Đ/c Phút-phăn Kẹo-vông-xay - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn tặng quà chúc Tết tỉnh Nghệ An

Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn chụp hình lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Đ/c Súc-sạ-vạt Vông-phum-lếch - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun tặng quà chúc Tết tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trân trọng cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Xây Sổm Bun

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn