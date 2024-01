Công an tỉnh Bô-ly-khăm-xay (Lào) chúc Tết Công an tỉnh Nghệ An

Đồng chí Đại tá Khên-Von-Lò-Văn-Xay, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bô-ly-khăm-xay chúc mừng và tặng quà Công an tỉnh Nghệ An nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bô-ly-khăm-xay, đồng chí Đại tá Khên-Von-Lò-Văn-Xay, Phó Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ sự xúc động trước tình cảm đón tiếp nồng hậu, chu đáo của Công an tỉnh Nghệ An. Đồng chí gửi lời chúc mừng những thành tích mà Công an tỉnh Nghệ An đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời, đồng chí gửi lời cảm ơn đến Công an tỉnh Nghệ An, thời gian qua đã có sự phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Bô-ly-khăm-xay trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Bô-ly-khăm-xay đã tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An.

Đón nhận tình cảm của Đoàn công tác Công an tỉnh Bô-ly-khăm-xay, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bô-ly-khăm-xay. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh thông tin đến bạn những kết quả nổi bật của lực lượng Công an Nghệ An trên các lĩnh vực bảo đảm ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong năm 2023, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, thực hiện theo quy chế phối hợp, đặc biệt phối hợp có hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bô-ly-khăm-xay, chúc cho tình hữu nghị Công an 02 tỉnh mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tác giả: Phan Tuyết – Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn